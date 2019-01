Zendaya, la nueva musa de Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger empieza el 2019 con nueva musa. Abriendo paso entre el código 'sporty urban' que dejaron las colecciones de Gigi Hadid en sus colaboraciones con la marca, llega la polifacética Zendaya, con un espíritu que parece haber tomado como inspiración el estilo de Woodstock de los años '70.

Aunque la colaboración fue anunciada en octubre del año pasado, ha sido en los últimos días que más información ha sido compartida, como por ejemplo que el escenario para dar a conocer la colección por primera vez será la Semana de la Moda de París.

▷ Zendaya es una de las mejor vestidas del 2018 y estos looks lo confirman



▷ Radiografía fashion: los mejores looks de Zendaya

"Para la primavera no podríamos pensar en un lugar mejor que París para presentar la primera colección de Tommy X Zendaya. Será un show que combine nuestra herencia americana, la confianza y optimismo de Zendaya y los elementos icónicos de la ciudad para una pasarela verdaderamente inolvidable", señaló Tommy Hilfiger en su cuenta de Instagram.

Además, para esta oportunidad, la marca está innovando con la experiencia "See now, buy now", que plantea tener todas las piezas de la colección Zendaya X Tommy Hilfiger en venta automáticamente después que termine la pasarela. Una propuesta que sin duda agradará a los millennials amantes de la moda.

A pesar de que por el momento no hay más información sobre de las piezas, podemos deducir que la paleta será muy colorida y el estilismo se decantará por lo bohemio y hippie, según el logo y las promociones de la campaña que ya se han dejado conocer por redes.

"Zendaya se ha vuelto un icono global que usa la moda para hacer declaraciones atrevidas pero siempre siendo honesta consigo misma. Amo colaborar con personas que son muy apasionadas en hacer sus sueños realidad y que inspiran a las nuevas generaciones a hacer lo mismo", declaró Hilfiger acerca de su nueva musa.