Victoria's Secret Fashion Show 2018: todo lo que sabemos hasta el momento

Sí, esa época del año está aquí de nuevo. El Victoria's Secret Fashion Show 2018 está tan solo a unos días de empezar y ya tenemos algunos detalles de lo que será uno de los eventos de moda más esperados a nivel mundial. ¿Estás listo(a)?

En esta edición, los ángeles bajarán sus alas en Nueva York por decimosexta vez, una de las capitales más importantes de la moda y de hecho, el primer spot donde el famoso desfile se llevó a cabo 23 años atrás. El próximo jueves 8 de noviembre, más de cuarenta modelos tomarán la ciudad neoyorquina para hacer lo que mejor les sale: deslumbrar en la pasarela.

Pero, como sabemos, el Victoria's Secret Fashion Show no es -ni de cerca- un simple desfile. De hecho, como su nombre lo indica se trata de un show donde artistas de la talla de Ariana Grande, The Weeknd y Taylor Swift (la lista continúa) acompañan a supermodelos a lucir prendas de lencería que van acompañados de alas o arreglos extravagantes. En esta edición, Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey, Kelsea Ballerini, The Chainsmokers y la banda de rock The Strut, pondrán a todos los asistentes a bailar.

En cuanto al line-up de modelos, Kendal Jenner, Gigi Hadid y Behati Prinsloo protagonizan los retornos más esperados del año. Por su parte, los ángeles más queridos también estarán presentes: Adriana Lima, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Sara Sampaio, Lais Riberio, Josephine Skiver, Stella Maxwell, Jasmine Tookes, Taylor Hill, Romee Strijd y Martha Hunt. Eso sí: Lily Aldridge faltará a la cita debido a su embarazo, y será el primer año que el ícono de la firma Alessandra Ambrosio hará formal su retiro del 'catwalk'.

Además, como cada año, algunos rostros nuevos invadirán la pasarela. Esta vez, serán 18 modelos entre las que destaca Winnie Harlow, modelo que ha logrado derribar algunos tabúes dentro de la industria fashionista en los últimos años debido a su condición que afecta el color de la piel: vitiligo.

Sobre la lencería, para esta edición la firma colaborará con la diseñadora griega Mary Katrantzou, que se caracteriza por su estilo femenino y colorido. Como se recuerda, en la última edición la marca de lencería estadounidense se unió a la casa de moda francesa, Balmain.

Por el momento, algunos detalles no han sido revelados. La modelo que lucirá el 'fantasy bra' este año -que lo han llevado Jasmine Tookes, Lily Aldridge, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio en ocasiones anteriores- sigue siendo un misterio y no se sabe con exactitud el lugar del desfile. Así que tendremos que seguir esperando.

El Victoria's Secret Fashion Show será televisado por ABC en Estados Unidos el próximo 2 de diciembre.