El universo de accesorios para mascotas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Según una publicación de Forbes, “la industria de las mascotas ha experimentado un crecimiento explosivo”.

Esto no solo se debe a que la digitalización permite acceder a más productos de forma inmediata, sino también a cambios culturales: los consumidores millennials y de la generación Z han llegado a la edad adulta, y han encontrado en la tenencia responsable de mascotas un estilo de vida.

Lo recaudado por Club WUF logra que, mes a mes, los perros de los albergues afiliados (así como perros de casos sociales) puedan recibir comida.

Conscientes de esa realidad, la comunidad de Club WUF busca que, a través de la ayuda, los afiliados a la plataforma también puedan acceder a diversos descuentos para engreír a sus perros o a sus gatos con productos exclusivos.

“Ofrecemos descuentos en marcas y empresas de las siguientes categorías: veterinaria, entrenamiento, hospedaje, aseo, productos y establecimientos”, explica Marisol Mita del equipo del equipo comercial de WUF.

Grandes beneficios

En los últimos meses, estas 7 marcas peruanas se han sumado al universo de Club WUF.

1. QAN Pets & Owners

(Foto: Instagram @qan.pe)

Si siempre soñaste con ir a la peluquería junto a tu mascota, aquí puedes hacerlo posible, ya que QAN es un espacio de bienestar para toda la familia. Algo más: podrás acceder a un 20% de descuento gracias a Club WUF.

2. Good Boy:

(Foto: Instagram @goodboyperu)

Esta marca peruana ofrece productos de higiene para mascotas, entre los que destacan un spray antibacteriano ideal para perros y paños de entrenamiento para educar a tu mascota. El descuento que ofrece Good Boy para los afiliados es de 15%.

3. Dog’s Choice:

(Foto: Instagram @dogschoice.pe)

¿Quién dice que las almohadillas de tu mascota deben ser secas y ásperas? Con el Paw Soother de Dog’s Choice podrás hidratarlas y así mantenerlas saludables. El descuento en esta marca es de 10% en todos los productos.

4. Ecota Moda

(Foto: Instagram @ecota.moda)

Ecota Moda es una marca peruana eco-friendly que elabora coloridas bandanas con residuos de telas. Los afiliados a Club WUF podrán recibir hasta 30% de descuento en todos sus productos.

5. Petfecto:

(Foto: Instagram @petfecto.pe)

Tienda multimarca que ofrece snacks, fármacos y juguetes para mascotas. Petfecto premia a la comunidad WUF con un 10% de descuento en sus productos.

6. Pipican:

(Foto: Instagram @pipicanperu)

Si estás pensando enseñarle a tu mascota a orinar dentro de casa, entonces los baños portátiles de Pipican son perfectos, ya que consisten en cajas de cartón cubiertas con césped natural. Únete a Club WUF y recibirás un 20% de descuento en tu primera caja así como un recambio gratis.

7. Little Friend:

(Foto: Instagram: @littlefriendh)

Ya no falta nada para la Navidad y en Little Friend no solo encontrarás bandanas festivas para tu mascota, sino también otros modelos para cualquier fecha especial del año. Aquí podrás obtener un 15% de descuento.

Vale la pena recalcar que Club WUF también ofrece beneficios en centros veterinarios. Recientemente, los especialistas en cardiología veterinaria de Cuore y de cuidado para la piel de DermatoVet se han sumado a este universo de grandes beneficios.

Ayuda que suma

¿Cómo afiliarte? Ingresa a la página web de Club WUF, encuentra el plan con el que desearías empezar a aportar (hay planes desde S/ 9.90), ¡y ya estás ayudando!

Para sacarle el máximo provecho a la comunidad, descarga la aplicación gratuita en tu celular (disponible en Play Store y App Store). La app ha sido creada para que puedas encontrar todos los beneficios por categorías e, incluso, adoptar con facilidad a tu próximo Wuf.