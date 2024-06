El Take Your Dog to Work Day, como se le conoce oficialmente al Día Mundial de llevar al Perro al Trabajo, comenzó en el Reino Unido en 1996, y llegó a los Estados Unidos en 1999 como iniciativa de Pet Sitters International, asociación educativa para cuidadores de mascotas profesionales.

Esta fecha busca resaltar los beneficios que la compañía de un perro tiene para la vida de su dueño, promover un día en el que una persona pueda llevar a su mascota al trabajo, y recalcar la importancia de la adopción de mascotas.

Si bien en el Perú esta celebración no es tan popular, WUF no sólo busca que cada vez más empresas apuesten por oficinas pet friendly, que les permitan a los colaboradores llevar a sus mascotas al trabajo, sino también por empresas que se animen a promover la adopción de mascotas con sus colaboradores.

El equipo de WUF en una visita a las oficinas de BNP Paribas Cardif.

Hoy esto puede hacerse posible a través de “Wuf visita tu oficina”: una iniciativa de la ONG para que las empresas tengan un día de integración y dinámica con los Wufs de los 7 albergues afiliados.

“Nosotros venimos realizando esta actividad desde hace varios años, esperando que cada vez más empresas se animen a acceder a una charla de tenencia responsable, y promover la adopción de mascotas con sus trabajadores”, explica Valeria Cejo, gerente general de WUF.

Hasta el momento, empresas como BNP Paribas Cardif, Subaru, PwC Perú, entre otras, han accedido a esta dinámica, en donde WUF comparte con los colaboradores cuáles son los cuidados básicos que deben tener las mascotas para asegurar su bienestar. En la visita, además, se busca que los asistentes compartan con los perritos de albergue.

Los Wufs de los albergues afiliados también visitaron uno de los concesionarios de Subaru. (Foto: Mauricio Vargas)

“Esta actividad permite que los trabajadores se desestresen, y conozcan a seres llenos de bondad. También permiten que las personas puedan socializar: si hay trabajadores tímidos, el tener a los Wufs cerca les permite desenvolverse y conversar con otras personas”, explica Cejo.

“Esto no sólo es beneficioso para la empresa, ya que permite que sus colaboradores tengan una tarde diferente, sino también es beneficioso para los Wufs, ya que les permite recibir amor, atención y cariño de otras personas. Además, algún trabajador podría animarse de adoptar uno de los perritos”, agrega Cejo.

Vale la pena mencionar que, este 21 de junio, es el Día Mundial de llevar al Perro al Trabajo. ¡Tu empresa aún está a tiempo de celebrar por todo lo alto esta fecha! Si te interesa conocer más sobre esta iniciativa, no dudes en escribir a: valeria@wuf.pe.