Este 23 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado: una fecha que no solo nos invita a promover la adopción de mascotas sino también el apadrinamiento.

Y es que existen cientos de personas que no pueden adoptar (ya sea porque no tienen tiempo para cuidar de un amigo de ‘cuatro patas’ o porque no tienen el espacio adecuado para recibirlo) y que, sin embargo, sí pueden ayudar a un ‘callejerito’.

Wasi wau, en Cieneguilla, es uno de los 7 albergues afiliados a WUF. (Foto: César Campos) / CESAR CAMPOS

Club WUF es una alternativa para lograr ese propósito. Y es que, a partir de S/ 9.90 (Plan Chihuahua) es posible ayudar a los animales de 7 albergues afiliados a WUF: Vida Digna, Amor y Rescate, Patitas del Camino, Wasi wau, Mi Amigo de 4 Patas, Milagros Perrunos y el Albergue de San Borja.

A través de una donación mensual, los padrinos, como se conoce a los afiliados a Club WUF, contribuyen a que WUF pueda seguir llevando agua, comida, medicamentos a más de 700 perros.

Los padrinos tienen la oportunidad de visitar los albergues afiliados para jugar con los Wufs e interactuar con ellos.

Según cuenta Valeria Cejo, líder comercial de WUF, también es posible realizar una donación libre para sumarse a esta comunidad. “Desde S/ 5 al mes ya se puede contribuir con nuestro propósito y así ampliar nuestro alcance de ayuda”, señala.

Vale la pena mencionar que los afiliados no solo reciben descuentos exclusivos en diversas marcas y servicios pet friendly, sino también tienen la oportunidad de visitar a los albergues afiliados para interactuar con los Wufs.

En algunas visitas solidarias, los padrinos tienen la oportunidad de pasear a los Wufs fuera de los albergues.

“La idea de nuestras visitas solidarias es que los padrinos conozcan a los Wufs y entiendan cómo, a través de los rescates y el apadrinamiento, estos animales hoy tienen una segunda oportunidad de vida”, explica Cejo.

Impacto social





Club WUF cuenta con tres planes principales. A través de la web, cualquier persona puede realizar una donación libre.

Gracias a los afiliados a Club WUF y los aliados estratégicos de la ONG, desde el 2018, más de 9,500 perros y gatos han sido esterilizados (en alianza con Stray Animal Project), más de 200 toneladas de comida han sido entregadas a los albergues, más de 300 Wufs han sido adoptados y más de 270 ‘callejeritos’ han sido atendidos por veterinarios.

¡Tú también puedes impactar de forma positiva! Súmate a Club WUF ingresando al enlace: www.wuf.pe/clubwuf y contribuye con una comunidad creada por humanos para ayudar a 6 millones de perros abandonados en el Perú.