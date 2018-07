Aún hay mucha ignorancia respecto a ley que protege nuestros animales

Mañana se llevará a cabo una jornada especial dedicada a los animales de compañía y a todos aquellas personas que aún no tienen claro el rol que juegan nuestras mascotas en la legislación peruana.



Basta con darse una vuelta por las redes sociales para notar la relevancia de este tema en nuestra sociedad, no solo por el nivel de maltrato al que millones de animales están expuestos cada día en el Perú, sino también por el grado de ignorancia y desinformación en torno a la Ley de Protección y Bienestar Animal 30407, promulgada en el 2016.



Han pasado más de 2 años desde que los esfuerzos de personas como Isaac Mekler y el congresista Yonhy Lescano dieron vida a una nueva ley que ampare a los animales. Sin embargo, a la fecha muchos siguen asegurando que esta ley está pintada.



Uno de ellos es Jairo Purisaca, co fundador de la asociación sin fines de lucro Kaprichos Perrunos. Este viernes él será uno de los ponentes en el evento titulado “Los Animales de Compañía en la Legislación Peruana” a realizarse en el Colegio de Abogados de Lima. Ahí hablará de la problemática real de los albergues de animales de compañía.



“Uno de los mayores retos que estamos encontrando es que las autoridades no le están dando la debida importancia porque consideran que al ser un animal de compañía (o mascota) no tiene la prioridad que tenemos las personas”, comentó Purisaca a está página. “Pero lo que más preocupa es que esta ley aún no está reglamentada... Mientras no haya apoyo serio, esta ley se quedará de adorno. Y sería una gran pena porque hay bastante maltrato. Hace poco no más saltó un caso de violación de perros. Ellos no tienen voz para dar a conocer su dolor, dependen de nosotros".

Se estima que en el Perú existen más de 6 millones de perros sin hogar, es por ello que muchos grupos promueven la adopción, la esterilización y la tenencia responsable de mascotas para reducir dicha cifra. Flickr

Será una jornada gratuita para el público en general y estará encabezada por la Mag. Beatriz Franciskovic Ingunza, presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho de los Animales. Al preguntarle qué se necesita para que las autoridades correspondientes terminen de reglamentar esta ley, Franciskovic fue categórica:



“La ley 30407 no necesita ser reglamentada, ya se puede aplicar. No todas las leyes necesitan de un reglamento, eso solo es necesario con las leyes que señalan que necesitan ser reglamentadas. En este caso la ley no lo establece”.



La respuesta de Franciskovic abre una puerta, pero al mismo tiempo revela una preocupante realidad: la inmensa ignorancia que hay respecto a este tema, y a todo nivel.

Según la abogada, el gran beneficio de la Ley 30407 es que gracias a ésta, se incorpora el maltrato animal como delito. Antes maltratar a un animal era solo una infracción leve, hoy es penado y está en el Código Penal bajo el artículo 206-A; “El abandono y el maltrato animal”. Esto significa una sanción de 3 años de pena privativa de libertad a quien maltrate a un animal y 5 años en caso la víctima muera como consecuencia del maltrato. Dicho sea de paso, el abandono es considerado una de las tantas formas de maltrato.



“Los animalistas extremos repiten y repiten que aún no hay reglamento sin informarse bien. ¿Por qué hay desconocimiento? Por que la ley anterior (la 27265) sí debía reglamentarse en 90 días, pero pasaron 10 años y nunca se hizo. Esa ley decía que el maltrato animal era una falta y los animalistas se quedaron con eso. Otros se quedaron con que hay una nueva ley que incorpora el abandono y el maltrato como un delito, el problema es que no se está dando una lectura integral”, señaló Franciskovic.

El encierro prolongado es uno de los peores castigos que puede recibir un perro. A muchos albergues y perreras no les queda otra opción, pero siempre se puede liberar su estrés regalándoles uno o varios paseos diarios, donde además de ejercicio tendrán contacto humano. Andrea Carrión

Por ejemplo, la ley estipula que se creen albergues, el problema es quién fiscaliza su cumplimiento y ejecución, no se les da prioridad. Por otro lado, falta difusión y talleres al público con lenguaje sencillo. Y algo más que Franciskovic compartirá este viernes es una propuesta para que el Código Civil deje de considerar al animal de compañía un bien pues tal como plantea la abogada –así como miles de personas en distintas partes del mundo-, los animales no son cosas, son seres sensibles.



“Esta ley tiene sus aciertos y desaciertos. Es una buena ley, pero hay que ejecutarla. Se necesita una cultura de sensibilidad hacia los animales de compañía y una intensa preparación a los policías y autoridades. Cuando haya más conocimiento, más personas podrán exigir y abogar por los derechos de los animales.”, agregó.

Para Lucía Vásquez, gerente de Marketing de WUF, es una gran noticia que la comunidad se eduque gracias a este tipo de jornadas informativas pues ofrecen herramientas para que las personas hagan valer sus derechos, particularmente en una sociedad donde las mismas autoridades en muchas ocasiones fallan en dar asistencia respecto a la Ley de Protección y Bienestar Animal por ignorancia o desidia.



“El abandono es una forma de maltrato y para WUF es una de las problemáticas más cruciales que nos preocupan y que buscamos combatir. Continuamente recibimos mensajes solicitando ayuda para perros que han sido abandonados o que están siendo maltratados, perros sin techo, sin agua ni comida, amarrados todo el día. Al no tener injerencia, es vital que las personas estén informadas para poder tomar acción inmediata y luchar por la resolución del caso. Así sentamos un precedente en una comisaría y poco a poco vamos solucionando el problema de fondo”, señaló Vásquez.





EL DATO

Cuándo: 6 de julio, 6 a 9 p.m.

Dónde: Colegio de Abogados de Lima. Ave. Santa Cruz 255, Miraflores, 2do piso

Teléfono: 7106616 / 7106657

Correo: comisionesyconsultas@calperu.org.pe



*Habrá transmisión en vivo a través del muro en Facebook de la asociación Kaprichos Perrunos. Podrás seguir la jornada ingresando a este enlace.