No hay duda de que la pandemia significó un antes y un después en cientos de hogares peruanos. Por ejemplo, a raíz del aislamiento, se incrementaron en un 300 % las adopciones de mascotas en el país.

Por ello, tras la crisis del coronavirus, los servicios especializados en el cuidado de las mascotas han registrado un desarrollo importante en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa.

“Los cambios en la industria de las mascotas, tan emocional y rentable, han transformado la relación de las familias con sus mascotas, al punto de considerarlas miembros esenciales del hogar”, expresa una publicación de Conexión ESAN.

En ese contexto, hoy cada vez más locales en Lima son pet friendly, ya que son conscientes de que no solo más peruanos tienen mascotas, sino que cada vez hay más dueños que comparten su rutina diaria con sus hijos de ‘cuatro patas’.

Si aún no has visitado un restaurante pet friendly en compañía de tu engreído, esta temporada es la excusa perfecta para ir por un postre o un café a uno de estos locales.

1. Abasto Cafetería





En esta cafetería predominan los embutidos, principalmente la salchicha huachana, la gran protagonista de Abasto Cafetería. Sin embargo, aquí también predomina el amor por los animales, ya que las mascotas son recibidas en todos los espacios del local.

Además, es un restaurante ideal para veganos y/o vegetarianos, ya que hay más de una opción para satisfacer su paladar. ¿Dónde? Av. Angamos Oestes 878, Miraflores.

2. Franklin El Polo





Entre las opciones pet friendly de Surco, resalta el restaurante Franklin, que abrió sus puertas en diciembre del 2022. Aquí los pet lovers encontrarán una gran variedad de platos internacionales y cocktails variados, así como la posibilidad de pasar un buen rato en compañía de sus mascotas.

En este espacio, las mascotas también podrán ser engreídas: no solo podrán disfrutar de una hamburguesa de Origo Pet, sino también descansar en un mat especial. ¿Dónde? El Polo 670, Surco.

3. Rue





En una hermosa casona de Barranco, se encuentra Rue Lima, un nuevo restaurante de autor que promete comida y café de especialidad.

Aquí las mascotas serán recibidas como si estuvieran en casa, y podrán disfrutar de todos los ambientes del local: ya sea en la terraza o en uno de los espacios interiores. ¿Dónde? Jr. Domeyer 301, Barranco.

4. Four Senses





Nada más relajante que regalarte una pausa en compañía de tu mascota.

En Four Senses Coffee & Tea podrás disfrutar de un café o té sin tener que dejar a tu engreído en casa, ya que aquí él podrá sentarse junto a ti. ¿Dónde? Av República de Colombia 174, San Isidro.

5. La Salchi Street





Muy cerca de cumplir su primer año de funcionamiento en la calle Berlín, este restaurante viene cosechando varios seguidores por su famoso all you can eat de pizzas, alitas, hamburguesas, postres y hasta bebidas.

El nombre del local hace alusión a una perrita salchicha, uno de los motivos por los que este restaurante es 100 % pet friendly, y cuenta con una terraza ideal para la comodidad de los dueños y sus mascotas. ¿Dónde? Calle Berlín 513, Miraflores.

¡Nada mejor que compartir la vida con una mascota! Ingresa a www.wuf.pe/adopta, y encuentra a tu próximo compañero/a de ‘cuatro patas’.