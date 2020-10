La llegada del sol no solo motiva a las personas a ir en búsqueda del mar, sino también a salir a caminar más seguido. Si tú no concibes la idea de pasear sin tu mascota, debes tener en cuenta algunos detalles para proteger la piel de tus engreídos de las altas temperaturas.

¿Cómo proteger a nuestras nuestras mascotas en verano?

Si tienen mascotas blancas, albinas o de piel muy clara, deben saber que existe una gran probabilidad de que desarrollen cáncer de piel. Por eso es importante que no las expongan mucho al sol. Aunque muchas personas no lo saben, existen bloqueadores para perros que se pueden encontrar en algunos centros veterinarios.

"Las especialidades en medicina veterinaria son poco conocidas en el Perú. La gente todavía se sorprende cuando le dicen que pase por dermatología o cardiología", explica la veterinaria Melissa Álvarez. (Foto: Josh Duncan para Unsplash)

¿Las mascotas deben utilizar bloqueador todos los días?

Las mascotas blancas o albinas deben utilizarlo con mayor razón si están expuestas al sol (al igual que nosotros, que deberíamos utilizar bloqueador todo el año). Para los perros peruanos, cuya piel está expuesta, existen productos de uso veterinario. Por ejemplo, óleos que hidratan la piel para que no se reseque. Igual lo recomendable es que les pongan un polo de algodón delgado si los van a exponer al sol o que les apliquen bloqueador en todo el cuerpo.

¿Qué otras complicaciones pueden aparecer en verano?

Hay que tener mucho cuidado con los golpes de calor. Los perros braquiocefálicos son los que tienen mayor predisposición de sufrir golpes de calor porque tienen dificultades para respirar. Incluso, se presentan muertes súbitas por eso. Lo recomendable es que los perros braquiocefálicos sean evaluados por un veterinario para que confirme si necesitan correcciones quirúrgicas.

Álvarez aconseja sacar a nuestras mascotas en los horarios más frescos del día. De lo contrario: solo sacarlos a hacer sus necesidades. (Foto: Victor Grabarczyk para Unsplash)

¿Cómo se puede evitar un golpe de calor?

No se debe pasear a los perros en las horas más calurosas del día, que vendrían a ser entre 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Una cosa es echarlos debajo de un árbol y otra es sacarlos a caminar o correr en horarios de mayor calor. Además, en esas horas pueden presentar quemaduras de tercer grado en las almohadillas plantares.

Sobre las almohadillas, ¿qué productos pueden ayudar a hidratarlas?

Existen sprays, ungüentos, óleos y hasta pomadas hidratantes. La mayoría son a base de aceites naturales a base de aceite de coco, aceite de palta, junto con extracto de manzanilla, caléndula, té verde, etc. A mí me gusta la marca brasilera “Sensy & Trat”. De hecho, tienen un óleo para múltiples propósitos y basta con aplicarles unas gotitas a los perros para hidratar su piel y sus almohadillas.

¿Es peligroso llevar a los perros a la playa?

No debería haber ningún problema, pero si son mascotas alérgicas o tienen la piel hipersensible, la arena les puede causar irritación. Lo que sí se sugiere es enjuagarlos con agua después de la playa para quitarles el exceso de sal, arena o cualquier impureza.

Informar para cuidar

Semanalmente, la veterinaria Melissa Álvarez recibe a los Wuf para atender sus afecciones dermatológicas de forma gratuita. (Foto: cortesía)

No, no has visto perros caminando con la piel pintada de azul o violeta porque se acerca Halloween. Aún hay personas que creen que la violeta de genciana o la tintura canoderma puede curar todas afecciones dermatológicas de las mascotas.

Para la veterinaria especializada en dermatología Melissa Álvarez este es uno de grandes mitos que existe en relación al cuidado de la piel de los perros. “Se cree que todo es sarna u hongos y que se puede curar así. Falta difundir bastante información”, explica. Aquí la especialista de PoloVet nos aclara varias dudas.

Álvarez tiene 10 años de experiencia como veterinaria. Desde el 2013, viene enfocándose en atenciones dermatológicas. (Foto: cortesía)

¿Qué tan normal es que los perros se rasquen?

No es normal que se rasquen todo el día o que dejen de jugar, pasear o comer para rascarse. Se debe evaluar la frecuencia y la intensidad del rascado para determinar si existe un problema o no.

Sobre la caída de pelo, ¿cuándo hay que preocuparse?

Es normal que los perros tengan pérdida de pelo de manera constante, al igual que se da en nosotros, sin embargo debe ser en poca cantidad. Eso sí: cualquier problema de piel va ocasionar que haya caída de pelo. Por ejemplo, debido a irritación de la piel, cuadros alérgicos, contaminación bacteriana, contaminación por hongos, etc. Así como también en tiempo de preñez en hembras debido a cambios hormonales.

Después de un día de playa, es indispensable enjuagar a nuestras mascotas para quitar todas las impurezas. (Foto: Anthony Duran para Unsplash)

¿Cómo elegir el shampoo adecuado para nuestras mascotas?

Ese es un tema bastante delicado porque mucha gente piensa que la mascota utilizará el mismo shampoo toda su vida y eso depende mucho de si presenta un problema de piel, si es una mascota alérgica, entre otros factores. Por ejemplo, las mascotas alérgicas pueden requerir cierto shampoo solo por unos meses. Eso sí: jamás se debe utilizar shampoos de uso humano con nuestras mascotas.

¿La caspa en los perros tiene cura?

Sí, pero depende de cómo se trata y para eso es importante conocer la causa. Puede originarse por una seborrea seca u oleosa. O, incluso, por desordenes hormonales. Lo importante aquí es tratar la causa de base.

Si quieres aprender más sobre tenencia responsable de mascotas, ingresa a Consultorio WUF. Melissa Álvarez trabaja como veterinaria en la clínica PoloVet. Gracias a su ayuda, los Wuf con afecciones dermatológicas pueden atenderse de forma gratuita. Puedes seguir su trabajo en esta cuenta de Instagram: @vetmelialvarez.