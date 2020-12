Desde que empezó a compartir su día a día en Instagram, allá por el 2017, Ximena Galiano supo que no podía dejar de lado a Anakin, su perro. Casi en simultáneo a que se hiciera conocida en redes sociales, el propio Anakin empezó a ganarse el cariño de su comunidad.

"La cuarentena me ha dado varias horas de calidad junto a Anakin", cuenta Ximena. (Foto: cortesía)

“Somos cómplices y compañeros. Creo que no hay ser vivo que haya visto mi vulnerabilidad tanto como él. Hemos crecido juntos. Me ha acompañado en momentos difíciles y en el proceso de pasar de la adolescencia a la adultez”, confiesa Ximena al otro lado de la línea.

Hace aproximadamente 8 años, Anakin llegó a su vida como un regalo de Navidad. En ese momento no solo se convirtió en su primer perro, sino también en su hijo. “Hasta que no experimentas ese amor perruno, no entiendes la importancia que tiene el cuidar de los perros”, agrega.

"Siempre amé los perros, pero no fue hasta ser madre de uno que entendí la importancia de la tendencia responsable", revela la influencer. (Foto: cortesía)

Ximena recuerda como si fuera ayer uno de los momentos más difíciles de su vida. En 2019, su perro tuvo una intoxicación que casi le cuesta la vida. Estuvo en coma un fin de semana entero y las opciones de que despertara eran mínimas. “El mundo se me vino abajo. Pero pudo despertar y hoy está aquí conmigo”, cuenta.

Felizmente, este 24 de diciembre tendrán la oportunidad de pasar una Navidad más juntos, en donde no faltará Mambo, uno de los hijos de Anakin. “Le encantan las fiestas porque se emociona mucho cuando va abrir sus regalos y alguien dice su nombre”.

Anakin tuvo un amorío en 2017. fruto de ese "encuentro", nació Mambo. "Ahora padre e hijo viven juntos. Fue muy gracioso porque al inicio, pero ahora son grandes compañeros". (Foto: cortesía)

Misión WUF

Hace unas semanas, la actriz visitó por primera vez el albergue de perros Patitas del camino junto a Antonella León y el equipo de WUF. El propósito de su visita: hacer entrega de una importante donación de comida donada por Mimaskot.

“La primera vez que tuve contacto con varios perritos en simultáneo fue en el albergue. Me encantó la experiencia. Cada uno tenía su propia personalidad, su encanto y esencia. ¡Me conquistaron! Sé que, si en algún momento Anakin y Mambo ya no están en mi vida, voy a adoptar. Es una meta que quiero tachar en mi vida”, dice.

"Antonella fue la que me mostró el mundo de WUF y ella ha vivido la experiencia completa, ya que pudo adoptar a Chanfainita. Es evidente que las dos se eligieron para ser compañeras", revela Ximena.

Para Ximena, es importante utilizar su alcance en Instagram para ahondar en problemáticas sociales como lo son las tasas de perros en estado de abandono (en Perú, hay aproximadamente más de 4 millones de canes sin hogar).

“Realmente hay muchos perritos que viven en la calle y merecen cuidados dignos, así como una buena atención de salud. Una de mis prioridades es utilizar mis redes sociales para invitar a las personas a adoptar si es que están dudando de hacerlo. Al final, si somos buenas personas y tenemos las posibilidades, ¿por qué no animarnos? Lo importante es darle amor y calidad de vida a la mascota”, expresa.

¿Te gustaría darle una nueva oportunidad de vida a un perro? Ingresa a www.wuf.pe para encontrar a tu próximo amigo. ¡Hay muchos animales en busca de hogar! Puedes seguir el trabajo de WUF en Facebook, Instagram o sumándote a la comunidad Club WUF.