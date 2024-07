Los goles de la comedia: El día que Chuiman, Carbajal, Gámez y Alfaro se juntaron en una cancha

«¡Esta foto es una joya!», reaccionó mi papá cuando la otra tarde le mostré esta imagen por ver si reconocía a los personajes que aparecen en ella. Enseguida empezó a mencionarlos uno por uno, con gran familiaridad, como si fuesen sus amigos del barrio o del colegio. «Este de aquí, el pelucón de la izquierda, es Adolfo Chuiman, pero él era de Boys, no sé que hace con la camiseta de Alianza», comentó. Claro, le dije, es Peter de Al Fondo hay Sitio. Mi papá me miró indignado. «Espérate, oye…muchísimo antes de esa vaina, Chuiman ya era Chuiman, una de las principales estrellas de Risas y Salsa en Panamericana». No sabía de qué me hablaba, pero lo dijo con tanta autoridad que no dudé en darle la razón. «Y el que está a su lado es el finado Carbajal, Leonidas Carbajal, el lugarteniente de Ferrando en Trampolín». Sentí que me hablaba en chino, pero lo dejé seguir. «Y este, el chato, es Machucao». ¿Así se llama?. «No, pues, así le decían, se llamaba…cómo se llamaba, espérate, espérate que me acuerdo….¡Alfaro!, ¡Elmer Alfaro! Ahora es notario en Estados Unidos, imagínate, pero antes hacía de compinche de Chuiman, eran muy graciosos».

En un sketch para “Risas y salsa” vistiendo la camiseta de Alianza –aunque en realidad es del Sport Boys- junto a Elmer Alfaro, Tulio Loza y el ‘Ronco’ Gámez. (archivo histórico GEC) / DARIO MEDICO

Mi papá parecía un niño mirando un álbum de figuritas de su infancia. «A este grandote de atrás no lo reconozco, pero el de aquí adelante es el famoso Ronco Gámez, el Tío Ronco, la voz de Radiomar, aquí sale muchachón, pero ya tendrá sus ochenta años…qué bárbaro». ¿Y este, papá, el que aparece con la camiseta de la U?, ¿no es el cómico de Willax? Mi papá se ofendió otra vez al escucharme. «¡Más respeto c on Camotillo el Tinterillo! Es el gran Tulio Loza, en su buena época era el mejor de todos, hacía de Nemesio Chupaca Porongo, alias el gringo Williams». Mi papá se reía solo. Se quedó mirando la foto un rato más y me contó que en los ochenta a veces se disputaban los Clásicos de la Risa entre actores cómicos del momento. Esta imagen corresponde a uno de esos encuentros. «Era un vacilón verlos, algunos daban más risa en la cancha que en sus programas», añadió. Le pedí la foto para poder escribir este texto y me la devolvió con una mueca de nostalgia que hace tiempo no le veía. «Es una joya, hijita, una joya».