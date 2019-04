George Gruenberg: El coleccionismo es un estilo de vida

Los documentos indican que es suizo. En su sentir, él es 100% peruano. En la práctica, al interactuar con George Gruenberg, esto se constata. Se desvanecen los clichés y los estereotipos de la corrección y la formalidad suiza. Resuenan su voz ronca, su risa, sus comentarios lúcidos y su humor negro expresado con un español peruanísimo. Gruenberg ha dicho más de una vez: "Los suizos son muy suizos". También ha aseverado que la ordenada tierra helvética puede llegar a aburrirlo, en contraste con la vitalidad y la chispa de nuestro caos criollo.

Al entrar a su oficina en Miraflores, llama la atención especialmente un cuadro del maestro David Herskovitz que cubre gran parte de una pared. A semejanza de Gruenberg, Herskovitz es extranjero –nació en Estados Unidos–, pero peruano por decisión propia. Los trazos potentes y expresionistas de su pintura impresionan. Otros cuadros que están colgados en la oficina tienen las firmas de creadores nacionales como José Tola, Gerardo Chávez o Leoncio Villanueva. Las pequeñas esculturas de unas bestias fantásticas de Cristina Gálvez reposan sobre una mesa.

Se le pregunta sobre por qué eligió esta pintura de Herskovitz. Gruenberg comenta: "Porque yo soy judío. Y allí [en el cuadro] hay un rabino. Los rabinos joden mucho, pero este no habla".

Sarcasmo aparte, el coleccionista de arte de 81 años añade que "puede vivir" con esta obra que está "impecablemente pintada". Más que lo que representa un cuadro, a Gruenberg le interesa que una pintura esté resuelta técnicamente con talento.

—Aquí me quedo—

El también ingeniero y empresario vino al Perú con apenas 1 año porque su padre arribó a estas tierras en representación de dos compañías suizas. Cuando tenía 25 años, George Gruenberg decidió establecerse en nuestro país. Él afirma: "Pasé la primaria y hasta segundo de media en el Perú. Tenía mis amigos aquí, me sentía peruano. En Suiza nunca fui aceptado por la sociedad. Por más que hablo el dialecto suizo, alemán y francés, nunca fui aceptado al 100% en esa época. Nadie sabía quién era mi padre, quién era mi madre, de dónde venía, qué hacía. Por eso decidí que el Perú era mi país, donde sí me siento bien".

En el país europeo, Gruenberg es un 'auslandschweizer': un suizo que vive en el extranjero.

Su lazo con el Perú se redondeó con la formación de su familia. Sus tres hijos tienen intereses creativos y humanísticos: Phillippe se dedica a la fotografía, Claudinese se formó en historia de arte y Jöelle es bailarina y experta en la danza butoh.

Pero fue en el Viejo Continente donde comenzó el vínculo de Gruenberg con el arte. "En Suiza, vivía en casa de una orfebre muy famosa, Martha Flueler –rememora él–. Y a su casa caían intelectuales y artistas no solo de Suiza, sino de toda Europa. Ahí me picó el bicho. Era tal mi cariño por el arte que cuando regresé al Perú y empecé a trabajar, con mi primer sueldo me compré una obra que fue un dibujo de Cristina Gálvez que todavía tengo colgado en mi dormitorio".

Hoy la colección de Gruenberg cuenta con unas 300 piezas. En su hoja de vida, además, figuran la creación de la escuela Corriente Alterna o la presidencia del Instituto de Arte Contemporáneo, la entidad que impulsó la fundación del Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC), entre otros logros. Por estos motivos, él será homenajeado en la inauguración del 3 de abril de la séptima edición de Art Lima, una de las ferias más importantes de América Latina, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú (Explanada 692, Chorrillos). También serán reconocidos la galerista chilena Patricia Ready, la gestora trujillana Cecilia Manucci y el artista también trujillano Gerardo Chávez.

—De los sentidos al espíritu—

¿Qué le da el arte a la vida? George Gruenberg reflexiona: "El arte es un placer para los ojos y para el alma. El arte bueno expulsa el arte malo".

Luego él comenta que su disfrute del arte abarca, sobre todo, las obras que van de los años 50 hasta el 2000. En cambio, le cuesta entender las creaciones de las últimas décadas. "No me entran en el corazón, me dejan frío", añade. Luego agrega sobre las creaciones recientes: "No estoy seguro de si es arte que en 20 años va a tener el valor que tiene hoy. De repente sí, no lo sé. Grandes artistas como Enrique Camino Brent o José Sabogal hoy están regalados, aunque estoy seguro que en el futuro sus propuestas se van a revaluar otra vez, porque es arte de calidad. No entiendo por qué el valor del arte de los años 50 o 60 ha bajado".

—Feria, reacción y proyección—

En Art Lima 2019 se expondrán las obras de varios creadores mayores del Perú y el extranjero. Se realizarán, además, conversatorios, premiaciones y otras actividades especiales.

Es en este ambiente en el que el arte y la creación son los protagonistas que se ofrecerá el homenaje a George Gruenberg. Cuando le comunicaron que será reconocido, uno de sus sentimientos fue de extrañeza. Él afirma: "Honestamente, me siento muy sorprendido porque creo que no me lo merezco. Porque en el Perú hay mucha gente que sabe más o que tiene más conocimiento sobre el arte que yo. Se me ocurren unos 10 o 15 amigos o conocidos míos que saben más que yo".

En esta edición de Art Lima participarán 58 galerías y 30 instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos, así como más de 270 artistas. Sus organizadores señalan: "Desde Art Lima comprendemos que el desarrollo de la escena local en un contexto internacional va de la mano con la intención de articular diversas voces y representantes de nuestra historia, identidad y multiculturalidad".

Por su parte, Rochi del Castillo, directora general de Art Lima, ha indicado a la prensa: "Es un esfuerzo conjunto que estamos trabajando con las autoridades y entes privados. Lo que la feria busca es la consolidación de los artistas peruanos en un contexto internacional y el desarrollo de la industria cultural. Simultáneamente, el proyecto aporta a la imagen del país, ya que en su desarrollo llegan al Perú más de 350 extranjeros que no solo consumen la oferta galerista, sino también nuestra cultura".

DATOS

► Del 4 al 7 de abril se llevará a cabo la séptima edición de Art Lima. Lugar: Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú (Explanada 692, Chorrillos). Entradas: Teleticket y boletería.

► En la inauguración del 3 de abril se realizará el reconocimiento a la trayectoria de George Gruenberg, la galerista chilena Patricia Ready, la gestora trujillana Cecilia Manucci y el artista también trujillano Gerardo Chávez. Solo se puede asistir con invitación.

► Más detalles en el enlace feriadeartedelima.com.