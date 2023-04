En repetidas ocasiones, hemos leído o escuchado la importancia de llevar una alimentación saludable, la cual permite cubrir los requerimientos nutricionales para que nuestro organismo funcione correctamente. Sin embargo, en los últimos años, se ha registrado un incremento desmesurado en el consumo de los alimentos ultraprocesados, como señaló Amelia Marti en un estudio de la Universidad de Navarra. Su importancia es tal, que actualmente, se han convertido en una fuente de energía diaria en gran parte de la población mundial.

Sin duda, el ritmo de vida actual es la excusa perfecta para adoptar patrones de consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares. En cierta medida, esto se debe al aumento de la producción y el marketing por parte de la industria alimentaria, la cual ha sembrado -directa o indirectamente- una necesidad inminente en las personas para adquirir estos productos, a pesar de que, su ingesta habitual puede desencadenar problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, entre otros.

¿Qué son los alimentos ultraprocesados?

Estos productos son formulaciones industriales elaboradas a base de sustancias extraídas o derivadas de otros alimentos, además contienen una serie de aditivos que realzan el color, el sabor y la textura. A parte, presentan niveles elevados de azúcares, grasas saturadas, sodio, entre otros compuestos añadidos y son bajos en nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales y fibra, explicó Karen Velásquez Pérez, nutricionista de la Clínica Ricardo Palma a Bienestar de El Comercio.

“Estos alimentos han sufrido de una alteración en su estructura, pues se les añade una serie de sustancias que ayudan a mejorar la apariencia de los productos para que sean más atractivos para los consumidores. Por ejemplo, snacks como los chizitos, suelen tener un color amarillo bastante peculiar, ya que han sido modificados con un tipo de aditivo alimentario que les proporciona esa tonalidad característica y un sabor que, en cierta forma, es bastante adictivo”, explicó la experta.

El consumo regular de alimentos ultraprocesados puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, entre otros.

¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados?

El alto contenido de azúcares, sal y grasas hacen que estos alimentos sean deliciosos y que, de alguna u otra manera, queramos consumir más por la sensación de placer y bienestar que nos producen. Asimismo, cuando el aroma, sabor, color y textura de un producto nos resulta agradable, se activa a nivel cerebral un sistema de recompensa y aumenta la concentración de dopamina, hormona que está relacionada a las adicciones, destacó la nutricionista.

Por ejemplo, investigaciones como la de la Universidad de Michigan y Virginia Tech, publicada en la revista científica Addiction, consideró que estos alimentos cumplen los cuatro puntos claves para diagnosticar una adicción similar a la del tabaco:

Pautas diagnósticas Causa de consumo compulsivo: Desatan un uso compulsivo en las personas, quienes no pueden dejarlo o reducir su consumo (incluso sabiendo que son la causa de enfermedades potencialmente mortales como la diabetes y trastornos cardíacos). Causa psicoactiva: Pueden cambiar la forma en que nos sentimos y causar cambios en el cerebro que son de una magnitud similar a la nicotina en los productos de tabaco. De hecho, se ha demostrado que los alimentos ultraprocesados pueden cambiar la personalidad. Efectos en el cerebro: Son altamente reforzadores del mal hábito. Disparan los deseos: Desencadenan impulsos y antojos intensos.

¿Cómo influye el marketing en el consumo de los alimentos ultraprocesados?

Lamentablemente, la venta de este tipo de alimentos ha incrementado, como afirmó Velásquez, el Perú es uno de los países que está encabezando la lista de mayor consumo de estos productos. Si bien es cierto, se ha tratado de impulsar la ley de la alimentación saludable con acciones, como los quioscos saludables en los colegios y el uso de octógonos, aún se evidencia una falta de consciencia por parte de la población.

Desde luego, el marketing tiene una influencia poderosa en la compra de estos alimentos; sobre todo, en los niños, pues se busca promocionar los productos con ciertos dibujos y colores que sean más atractivos para los pequeños. Adicionalmente, se suelen presentar como alimentos fortificados en calcio, hierro, etc.; sin embargo, contienen altísimos niveles de azúcar, grasa, sal y otros aditivos perjudiciales para la salud.

“Leer la información nutricional de las etiquetas nos ayuda mucho a poder elegir los mejores productos, pues en el mercado actual hay muchos alimentos que se venden como si fuesen saludables o fitness, pero al revisar los ingredientes nos damos cuenta de lo contrario. También hay muchos que son libres de octógono, porque de repente han disminuido mínimamente la cantidad de ciertos ingredientes, por lo que la ley no les exige; no obstante, resultan ser poco nutritivos y saludables”.

Más allá del marketing que existe en torno a los alimentos ultraprocesados, es importante que las personas seamos conscientes del impacto que tiene el consumo regular de estos productos en la salud. Por esta razón, debemos priorizar una nutrición basada en alimentos naturales, como frutas, verduras, etc.

¿Cómo debería ser el consumo de los alimentos ultraprocesados?

Actualmente, las personas están sustituyendo las dietas tradicionales o alimentos naturales por esta clase de productos poco saludables, los cuales se ha convertido en la base de nuestra alimentación. Según Velásquez lo ideal sería no consumirlos; sin embargo, muchas veces esto no es factible. Por consiguiente, debemos ser realistas y conscientes de lo que contienen estos alimentos y lo que ocasiona su consumo en grandes cantidades.

“En teoría una persona no requiere del consumo de azúcar añadida, por eso es que en el régimen alimenticio de los menores de un año no se considera; no obstante, cuando empiezan a comer de la olla familiar e ingieren todo tipo de productos, descubren nuevos sabores. Si bien, el azúcar natural que podemos encontrar en la fruta, como la fructosa, es necesaria, el que contienen estos alimentos ultraprocesados no tienen ningún efecto perjudicial para la salud si no los consumimos. Por esta razón, es fundamental mantener un consumo esporádico y moderado”, indicó Karen Velásquez Pérez.

Igualmente, es primordial la educación y la adopción de hábitos saludables encabezados por la ingesta de productos naturales, como frutas, verduras, cereales integrales, semillas, frutos secos, entre otros, los cuales nos permiten mantener una dieta balanceada, recalcó la profesional en nutrición.

Si tenemos un antojo de este tipo de alimentos, hoy en día existen diversas opciones que son excelentes para reemplazarlos. Como refirió la especialista, en lugar de consumir un chocolate comercial, podemos comer una fruta, un chocolate que sea 100% cacao o un yogurt con miel, también hay alimentos procesados que son más saludables, como quesos caseros, galletas de avena, entre otros. En realidad, es cuestión de tener una buena asesoría nutricional, la cual nos ayude a determinar las porciones adecuadas para lograr una buena alimentación.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.