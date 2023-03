Por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Karen Velásquez, nutricionista de la Clínica Ricardo Palma, quien nos aclara diversas dudas que se tienen sobre este endulzante que hace nuestras comidas más ricas.

¿Por qué necesitamos el azúcar en el cuerpo?

Porque es la fuente de energía básica, es la mínima expresión que necesitamos de nutrientes para que nos proporcionen energía para que puedan todos los órganos, todo el cuerpo pueda realizar sus actividades, sus funciones básicas. Además, el alimento principal del cerebro es la glucosa.

¿Cuánto debería ser el consumo diario de azúcar?

Según la OMS, aproximadamente entre 25, máximo 30 gramos de azúcar, lo cual es equivalente a un promedio de 5 a 6 cucharaditas en el día para el adulto y para el niño de 15 a 20 gramos, es decir, de 3 a 4 cucharaditas.

Conoce el truco de cocina para eliminar los grumos del azúcar. (Foto: Pixabay/Matthias Böckel).

¿Cómo afecta el azúcar a los órganos del cuerpo?

Los azúcares añadidos, a largo plazo, nos pueden perjudicar a nuestra salud. Lo que nos puede perjudicar, básicamente, es, no hablando de órganos específicos, sino más bien lo que nos puede conllevar a enfermedades como la diabetes, sobrepeso o hígado graso.

¿El azúcar puede producir cáncer o desatarlo?

Eso es algo que siempre se escucha decir. Si bien, la persona es propensa, no está comprobado que el azúcar sea el responsable de producir cáncer, pero lo que sí se recomienda cuando ya está presentada la enfermedad es disminuir el consumo de azúcar, en general. Debido a que puede conllevar a un exceso y desaten las enfermedades ya mencionadas.

¿Cuánto del azúcar se vuelven lípidos en el cuerpo?

No es que se convierta como tal en lípido, pero cuando se tiene alguna enfermedad, comienzan las alteraciones en sistema metabólico, lo cual puede conllevar a que pueda haber una resistencia de insulina, pueda dar niveles altos de glucosa en sangre, a que haya una demanda de producción de otros tipos de nutrientes, en ese caso los lípidos. Asimismo, la glucosa viene de un carbohidrato, es la expresión mínima de este y la expresión mínima de los lípidos es el acelerante.

Entonces, cuando hay alteración del metabolismo, conlleva a que pueda haber una demanda de este tipo de nutriente, hablamos de los lípidos, de los acelerazos, lo que conlleva a que haya una cantidad elevada de acelerazos en el torrente sanguíneo.

¿Cómo saber si tengo exceso de azúcar?

Lo que siempre se recomienda a todas las personas, niños, adultos, es tener un control anual mínimo, una vez al año, debemos hacernos un examen de glucosa en sangre, colesterol, triglicéridos. Y con eso podríamos saber si presentamos glucosa elevada. Ahora, hay que tener en cuenta que el hecho de tener obesidad también conlleva a una posible glucosa elevada. Además, una persona que es relativamente saludable es poco probable, pero igual es capaz de tener alterado el examen de glucosa en sangre en ayunas.

¿Cuáles son los azúcares buenos?

Cuando hablamos azúcar bueno hablamos de la glucosa y que está de manera natural o intrínseca en los alimentos, como la fructosa o la lactosa. La fructosa donde la podemos encontrar en las frutas, las verduras y la lactosa, pues, en la leche y sus derivados. Además, podemos encontrar en otros productos el azúcar de manera escondida, debido a ella nos podemos exceder la cantidad que requerimos en el día.

Conoce las frutas que debes consumir para decirle adió al colesterol malo. (Foto: pixabay)

¿El azúcar que compramos en el supermercado es saludable?

No es que no sea saludable del todo, porque la OMS nos está diciendo que esta cantidad de gramos en el día se puede considerar que es parte de nuestra alimentación, pero no es que por regla hay que decir si es saludable. Es decir, está permitido hasta cierta cantidad.

¿El azúcar rubia es más sana que el azúcar blanca?

Lo recomendable es que sea mínimo el consumo, porque a veces no solo es azúcar en general, sino que también hay azúcar rubia, azúcar blanca, etc. Sin embargo, no es cierto que el azúcar rubia sea más sana, sino que la diferencia va en que la blanca es más procesada, pero ninguna nos aporta nutrientes. Podría decirse que es una mejor opción, ya que es menos procesada, pero no porque es “más saludable” de por sí.

¿Cuánta azúcar hay en las bebidas?

Gaseosa personal de medio litro: Podemos encontrar un promedio de 12 cucharaditas de azúcar que equivale a 60 gramos.

Yogur de 100 o 125 mililitros: Estos son lo que los padres normalmente mandan en la lonchera a los niños y podemos encontrar más o menos 4 cucharaditas de azúcar, estamos hablando de algo de 20 gramos.

Estos son lo que los padres normalmente mandan en la lonchera a los niños y podemos encontrar más o menos Energizantes: Podemos encontrar 7 u 8 o hasta 10 cucharaditas de azúcar, hablando de unos 50 gramos aproximadamente.

Gaseosas, bebidas altas en azúcar que están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles.

¿Qué alimentos procesados tienen azúcar añadida?

La gran mayoría. Incluso los que puedan decir fitness o life, ellos también tienen y no dice azúcar como tal, sino que tienen otro tipo de endulzantes o aditivos alimentarios, otro tipo de azúcares. Y es justamente ese dulzor que les da. Entonces, no es tan saludable como dicen.

En realidad, los vamos a encontrar en la gran mayoría de alimentos procesados, ultraprocesados. Eso también iría para el tema de las gaseosas y los jugos que dicen light o zero. Sí, porque si bien no tienen el azúcar como tal, tienen endulzantes, edulcorantes y puede tener algunas contraindicaciones a largo plazo, por ello, no son recomendables.

Además, otro producto que es muy común son los cereales de caja, los que son de colores para niños. Ahí, podemos encontrar de 3 a 4 cucharaditas de azúcar. En los enlatados, durazno enlatado o frutas enlatadas, en una porción de 100 gramos más o menos, podemos encontrar entre 6 a 7 cucharaditas de azúcar.

¿Cuánto del consumo de azúcar es responsable por la diabetes?

No se recomienda comer ningún tipo de azúcar si tienes diabetes. Sin embargo, podría ser una persona que lleva su glucosa bastante controlada y un día se pueda comer un pedacito de algo dulce, mo es que le vaya a hacer algo, pero no es que se le recomiende. Dentro de las recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud, hay otras instituciones, no hay un consumo responsable o una cantidad permitida para un diabético del azúcar como tal.

Día Mundial de la Diabetes 2022: ¿cuándo se conmemora y por qué es una fecha importante para todos? | Foto: Pixabay

¿Con qué reemplazar la azúcar?

El azúcar se puede reemplazar con miel, canela o cualquier otro endulzante artificial, pero de todas maneras, todo tiene una porción. Así tengamos un peso saludable o nos encontremos físicamente sanos, no podríamos abusar el consumo de la miel si queremos reemplazarlo al azúcar o de esos productos, ya que podrían tener un efecto a largo plazo.

¿Qué tan dañinos son los edulcorantes?

En el caso de los edulcorantes, hasta cierto punto la OMS dice que sí se pueden consumir, no está totalmente demostrado que causen algún daño como tal a la salud. Pero tampoco se recomienda, porque sí hubo estudios de los cuales dicen que, a largo plazo, pueden alterar la microfibra intestinal o la parte hormonal de las personas, sobre todo si se consumen productos zero o light.

Incluso la OMS los recomienda como una alternativa al hecho de no consumir azúcar, azúcar añadidos como tal. La idea es de poder usar una mínima cantidad y va a endulzar bastante. Pero a veces, sin querer, muchas personas pueden abusar del consumo, como dicen, esto no me va a engordar y se descontrolan con su consumo, lo cual puede traer consecuencias graves para la salud.

¿Cuáles son los nuevos nombres de los edulcorantes o endulzantes en los productos procesados?

Los principales nombres a tener en cuenta de los edulcorantes son: Sucralosa, Stevia, Sllulosa y Erythritol.