Organizar actividades que ayuden a nuestra salud mental luego del trabajo puede ser todo un reto para muchas personas, ya que el cansancio muchas veces lo impide. En esta nota te brindaremos algunos consejos para que la jornada luego del trabajo sea positiva para nuestra salud mental. Por ello, Nicole Gstir y Daniela Sotil, dos mujeres que día a día trabajan de manera remota y semi presencial, nos cuentan sus experiencias en un día normal.

“Mi trabajo en sí no es agotador, ya que es teletrabajo y me permite quedarme en casa. Lo que me agota son las actividades extra que realizo. Suelo levantarme a las cinco de la mañana para acercarme a un centro de idiomas. Comienzo a las nueve de la mañana a trabajar para culminar en la tarde. El trabajo no me deja mucha energía para realizar otras actividades, pero luego voy a hacer deporte y eso me hace sentir muy bien”, indica Gstir.

“Mi trabajo es semi presencial, todos los días me levanto a las seis de la mañana. Termino muy agotada por las actividades que realizo en la tarde y noche. En las mañanas no me da tiempo de desayunar, compro por ahí algo que pueda comer o lo llevo desde mi casa. A la hora de regresar llego a mi casa, almuerzo y me echo a descansar”, comenta Sotil.

Estos son dos testimonios que ejemplifican cómo las personas terminan realmente agotadas al final del día laboral, pues tienen poco o nada de tiempo para realizar actividades que ayuden a la salud mental y a su rendimiento. Ante ello, la psicóloga Victoria Oropeza, le contó a Bienestar del Diario El Comercio un poco más de las consecuencias que podría traer el no tener tiempo para relajarnos luego de la carga del trabajo.

“Es importante tener un espacio personal que nos permita canalizar nuestra energía, tomarnos un espacio para respirar, tener contacto con nosotros mismos, poder distraernos y relajarnos para volver al día siguiente al trabajo con más energía. Para lograrlo es importante tener una rutina saludable y con disciplina”, comenta Oropeza.

Tener una rutina en el día es sumamente importante para poder despejar nuestra mente y regresar al trabajo con mucha energía al día siguiente. (Foto: Pexel)

Actividades para cuidar nuestra salud mental luego del trabajo

1. Descansar y desconectar

Luego de un largo día de trabajo es importante descansar y desconectarse de todo el mundo laboral. “Concéntrate en tu lado personal, enfócate en ti, qué quieres hacer, qué cosas están pendientes para ti, trátate con amabilidad y con afecto”, señala la especialista.

2. Auto cuidado

El auto cuidado es una parte indispensable del trabajo. Muchas veces no nos damos cuenta, pero por priorizar nuestras labores nos descuidamos a nosotros mismos en aspectos básicos como el aseo, el orden e incluso la alimentación.

“De repente tienes una habilidad que estás dejando de lado o quieres relajarte viendo una seria o película. No se deben priorizar los estímulos externos antes que los propios. Si el individuo no está estable consigo mismo, va a ser difícil que mantenga una estabilidad de uno externo. Tarde o temprano las consecuencias se van a presentar, porque el cuerpo termina desgastado”, añade.

3. Aprende a delegar las actividades

Hay que aprender a delegar nuestras responsabilidades. Es relevante que aprendamos a respetar nuestro horario laboral para no saturarnos de responsabilidades.

4. Realizar actividades que relajen

Realizar actividades que te distraigan y hagan sentir bien es muy bueno luego de una jornada laboral dura y estresante. Opta por salir con amigos a pasear, comer, ir al cine o simplemente quedarte en casa a ver películas. Es necesario que dentro de nuestra rutina se encuentre comer bien y efectuar actividad física, ya que eso permite que nos sintamos más a gusto y tranquilos con nosotros mismos.

5. Darte unos gustitos

No está mal darnos uno que otro gustito cuando nos sentimos estresados o cansados. Comer un postre o un chocolate puede aliviarnos y cambiar nuestro estado de ánimo en pocos minutos, solo recuerda no exagerar con ello.