En Bienestar El Comercio conocemos la importancia de sonreír de vez en cuando. Con ese objetivo, de ahora en adelante, estaremos presentándoles las cinco noticias positivas de la semana. En esta ocasión, tenemos el agrado de compartir con ustedes hechos positivos en espectáculos, gastronomía, turismo y -nada más ni nada menos que- ¡un galardón internacional!

La Agroferia Campesina regresó a Magdalena

/ Alessandro Currarino

Iniciaremos este recorrido en Lima, donde la Agroferia Campesina recientemente regresó a la Avenida Brasil, su hogar por casi diez años. En Magdalena, la tradicional feria, reconocida por promocionar a productores de distintas provincias del país, volvió para llenar los domingos del distrito con frutas, verduras, panes, quesos, café y otras delicias que representan lo mejor de la despensa peruana.

La Agroferia Campesina es un recordatorio constante de las riquezas que poseemos como peruanos y, sobre todo, un homenaje a los productores y agricultores que traen estos productos a nuestras mesas. Cabe recalcar que podrán disfrutar de este espacio los domingos en Magdalena del Mar, de 7 am a 1:30 pm, en la cuadra 40 de la Avenida Brasil.

Siete platillos peruanos en el Top 50 de ‘Mejores Comidas Marinas del Mundo’

Si continuamos con la ruta gastronómica, nos transportaremos a Croacia, hogar del famoso portal ‘Taste Atlas’, el cual lleva casi ocho años resaltando lo mejor de la cocina auténtica a nivel internacional. En esta ocasión, seis platillos peruanos fueron incluidos en el ranking de ‘Mejor Comida Marina del Mundo’, publicado recientemente por el medio croata.

Los platos tradicionales peruanos que fueron incluidos en el Top 50 de ‘Mejores Comidas Marinas del Mundo’ fueron el chupe de camarones, el tiradito, la jalea, los choritos a la chalaca, el ceviche, las conchitas a la parmesana y, junto a España y Portugal en el Top 3, el ceviche mixto.

La peruana Alessandra Aguirre logró el ‘golden ticket’ en American Idol

A continuación, nos transportaremos a Los Ángeles, California, donde dos peruanos están generando sensación. En primer lugar, Alessandra Aguirre, logró el famoso ‘golden ticket’ en American Idol, uno de los reality shows de canto más célebres a nivel mundial. La intérprete peruana pasó de participar en ‘Perú Tiene Talento’ a, más de diez años después, lograr impresionar a personalidades de talla internacional como Katy Perry y Lionel Richie, quienes le otorgaron el preciado ticket dorado para participar del programa en Hollywood.

Walter Alva será homenajeado por la Universidad Estatal de Los Angeles

(Andina)

Aún en California, nos transportaremos a la Universidad Estatal de Los Ángeles, institución que, por primera vez en su historia, otorgará el premio ‘Tlamatini’ a un peruano. Se trata del arqueólogo Walter Alva, quien será reconocido por su destacada labor, aporte y contribución al conocimiento de las culturas americanas. El centro educativo resaltó que uno de los argumentos para la premiación de Alva sería el descubrimiento de las Tumbas Reales del Señor de Sipán en 1987, el cual fue encabezado por Walter Alva y Luis Chero Zurita. Cabe resaltar que este descubrimiento fue -y es- calificado como el descubrimiento más rico en la historia del continente americano.

El galardón será entregado por la Sociedad de Historia del Arte de la Universidad de Los Angeles, California, el próximo sábado 11 de marzo, en el campus de la misma institución. Walter Alva resaltó que este homenaje representa ‘un reconocimiento a la arqueología peruana y a la importancia del patrimonio cultural de nuestro país’.

Paramore seleccionó a Perú como la sede para cantar ‘The Only Exception’ después de seis años

Paramore en Lima: Una banda que despliega carisma y energía. (Foto: Francesca Anaya)

Para finalizar este recorrido, regresaremos a Lima, donde, el pasado 2 de marzo, tuvo lugar el regreso de Paramore a Perú. Después de más de 10 años, la agrupación americana regresó a nuestro país para realizar un concierto inolvidable. Este evento fue envidiado por el resto de destinos incluidos en la gira, pues la banda de pop rock decidió que Perú sería la sede para cantar su canción más emblemática, ‘The Only Exception’, la cual no era incluida en el setlist del grupo desde hace más de seis años.

Desde su lanzamiento en 2009, ‘The Only Exception’ se consolidó como un himno para los admiradores de Paramore. Sin embargo, por motivos personales, la vocalista del grupo, Hayley Williams, decidió no volver a cantar la canción en ninguno de sus conciertos. A pesar de esta decisión, los fans peruanos no perdían la esperanza de poder presenciar este icónico número y, en efecto, el sueño se les cumplió.