El sentido de pertenencia es el sentimiento o conciencia de formar parte de uno o varios grupos, donde adquirimos modelos de referencia que influyen directamente en el desarrollo de nuestra identidad. La psicoterapeuta Ericka Tello manifestó a Bienestar del Diario El Comercio que es fundamental para los seres humanos porque somos seres sociales.

“Hay personas que no se sienten parte de un grupo porque todavía no se han encontrado a sí mismos, no saben quienes son y aún no reconocen lo que valoran de sí mismos”, explicó la psicoterapeuta.

La especialista recomendó evitar la comparación , ya que en ocasiones queremos pertenecer a un grupo grande con varios amigos, pero tal vez nuestro camino es distinto. Tal vez nuestro camino es pertenecer a un grupo pequeño con pocos amigos, y eso no está mal.

¿Qué hago si siento que no encajo en ningún lugar?

Es importante tomar en cuenta que antes de encajar con los demás, debemos encajar con nosotros mismos. Eso implica reconectarnos con nuestra esencia. Estos son algunos pasos que la psicoterapeuta aconsejó:

Haz una lista de las cosas que valoras de ti mismo y que son más importantes para ti. Enumera las actividades que disfrutas hacer solo, incluye las actividades que hacías antes y cuestiónate por qué dejaste de hacerlas. Reconoce lo que te hace sentir auténtica o auténtico. Realiza ejercicios de autoconocimiento, conocerte a ti mismo es fundamental.

No olvides evitar la comparación y comenzar a conocerte a ti mismo para poder establecer tu grupo de pertenencia.