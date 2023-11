La gastronomía peruana se ha hecho famosa en el mundo por poseer una variedad infinita de sabores producto de la riqueza de su tierra y sus insumos. Estas características describen muy bien a una cocina que merece ser más conocida y apreciada: la que disfrutamos en cada rincón de Ucayali.

La influencia de diversas culturas, así como la utilización de insumos propios de la zona, ha hecho que la cocina amazónica sea muy distintiva. Y aunque solemos verla como un todo, cada región de la amazonia peruana tiene sus peculiaridades.

En el caso de la gastronomía de Pucallpa, esta se destaca por métodos de preparación y cocción ancestrales, pues sus recetas han pasado de generación en generación. Como base de muchos platillos, encontramos ingredientes como la hoja de bijao, cuya planta es usada para envolver ciertas preparaciones y ponerlas directamente al fuego.

El sacha culantro es una verdura que también se ha convertido en un componente principal en varios platillos regionales. Para el toque picoso que caracteriza a algunos potajes, tenemos al ají charapita, muy típico e infaltable en la mesa de los pucallpinos.

Conocer para valorar

Para la periodista Catherine Contreras, quien ingresó al diario El Comercio en 1999 y se convirtió allí en un referente del periodismo gastronómico, la “Amazonía es una zona con muchísimo potencial aún por descubrir”. Ella considera que uno de los fuertes de la cocina de Ucayali es su diversidad, reflejada, por ejemplo, en la variedad de sus frutas.

“En Santa Teresa de Machangay conocí la pomarrosa y me hablaron del churo que abundaba en tiempo de crecida del río; también del sacha mango y del cacahuillo, del camu camu y del macambo, entre otras muchísimas frutas que en la costa ni conocíamos. Creo que es un paraíso de biodiversidad en frutas, y deberíamos conocerlo mejor”, destacó la periodista que viajó hace una década a Pucallpa a entrevistar a productores agroecológicos que participaron de la feria Mistura.

Contreras ve, como muchos peruanos, con mucho optimismo el futuro de los cocineros nacionales y de la gastronomía nacional, que cree que puede destacarse sin importar la región de la que se provenga. Aunque el caso particular de la Amazonía peruana explica que esta tiene “muchísimo potencial aún por descubrir”.

“Es cierto, por otro lado, que sería muy interesante que Ucayali revele una identidad propia con respecto a su cocina más identitaria, de modo que se logre diferenciar de otras cocinas amazónicas. Esto permite no solo desarrollar una identidad sino también reforzar el sentido de pertenencia y orgullo por su región”, manifestó la periodista gastronómica sobre una tarea pendiente para la cocina de Ucayali.

“El inchicapi, el paiche, el tacacho con cecina, el juane, la ensalada de chonta, por ejemplo, son platos que asocio en general a toda la Amazonía, y no a una ciudad en particular”, detalló Contreras, que sí recuerda de manera especial un plato que probó en Pucallpa. “El primer macambo que me comí, ¡y me encantó!, fue en Pucallpa: me gustó tanto por su sabor y aroma floral que me traje uno a Lima. Las frutas, en general, son uno de sus grandes tesoros. Y sus peces de río, cuya pesca debe ser sostenible para evitar la depredación”, sentenció.

Los platos imperdibles

A continuación conoceremos los 5 platos típicos más representativos de Pucallpa. Estos platos no son los únicos que puedes encontrar en esta ciudad, pero sí son los más representativos:

1 Juane Porción de arroz previamente condimentado y cocinado con especias regionales, dándole un color amarillo verdoso. El arroz se pone en una hoja de bijao con una presa de pollo o de gallina. Se le integra una aceituna y la mitad de un huevo cocido para finalmente envolverlo con la misma hoja de bijao y cocinarlo al vapor. 2 Tacacho Plátano verde asado, cocinado o frito. Es machacado y amasado con chicharrón y manteca de cerdo. Se le agrega sal al gusto. A esta masa se le da forma de bola. Lo más común es acompañarlo con cecina, que es carne de cerdo ahumada. 3 Picadillo de paiche Paiche sancochado y condimentado con guisador, ajos, comino, pimienta y sal. Posterior a ello esperar un tiempo prudente para cortar en trozos pequeños o deshilachar el paiche. Luego, en una sartén doramos cebolla y ajos, agregamos a este aderezo el paiche deshilachado o cortado en trozos y un poco de culantro picado. Finalmente servimos acompañado con una porción de arroz. 4 Patarashca La patarashca es un platillo muy sencillo de preparar, necesita de pocos ingredientes. Se comienza con un pescado de río, previamente condimentado con sal y arrebozado con ají dulce, tomate, sacha culantro y ajo. Es envuelto en hojas de bijao para enviarlo al fuego directo. Se sirve acompañado con plátano sancochado. 5 Inchicapi Sopa de gallina hecha con maíz y maní molido. Estos dos últimos ingredientes le otorgan la consistencia espesa que la convierte en un delicioso manjar. Sazonada con ají amarillo y sacha culantro, se sirve acompañada con yuca sancochada.

La cocina ucayalina resalta por la originalidad de sus platos, la variedad de los mismos y sus ingredientes únicos. Miles de personas visitan dicha región para conocer sus paisajes naturales, su folclore y la calidez de su gente, pero también se enamoran de su comida.

La región también te ofrece numerosas bebidas naturales para acompañar estos ricos platillos y unos tragos exóticos ancestrales qué sacarán otra versión de tu ser. Si planeas viajar pronto por el Perú, experimenta y aprende cosas nuevas como las que ofrece Ucayali y su hermosa capital: ‘La tierra colorada’.

¿Dónde comer?

Estos son algunos restaurantes que debes visitar si vas a Ucayali:

Al palo y a la parrilla (Alfonso Ugarte 374, Pucallpa 25004)

El Tuyuyo (Jr. 3 De Octubre 493, Pucallpa 25004)

La Choza de la Anaconda (MC2H+6CG, Malecón Puerto Callao, Pucallpa 25004 )

La Plaza Bar & Grill ( Jr. Sucre 162, Pucallpa 25001)

La rueda (Alfonso Ugarte 490, Pucallpa 25004 )