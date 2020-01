El español Carlos Sainz (Mini) ganó este miércoles la décima etapa autos del Rally Dakar-2020 y reforzó su liderato en la general, a dos jornadas del final, después de que el martes el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se hubiera colocado a solo 24 segundos.

Sainz se aprovechó de los errores de navegación de sus perseguidoras Stéphane Peterhansel (Mini) y Al-Attiyah, que perdieron 11 minutos y 48 segundos, y 17 minutos y 46 segundos respecto al líder.

En la general, el doble vencedor de la prueba supera ahora a Al-Attiyah en 18 minutos y 10 segundos y a Peterhansel en 18 minutos y 26 segundos.

“Ha sido una buena jornada. La navegación es difícil desde el inicio del rally, pero hoy no hemos cometido errores. Nuestra velocidad era buena, íbamos al ataque”, afirmó Sainz.

“Había muchas dunas que pueden ser una trampa. En una de ellas dañamos un poco el auto, pero hemos podido terminar. No pensaba aumentar tanto las diferencias, pero el jueves puede ser lo contrario. Habrá que estar concentrado. Si me pierdo... Después de todo lo que ha pasado hoy al resto, me puede pasar a mí también”, añadió el español, en referencia a que sus rivales Al-Attiyah y Peterhansel se extraviaron y por ello cedieron tiempo.

Novato en el Dakar, Fernando Alonso (Toyota) perdió por su parte más de una hora tras haber sido víctima de un doble trompo al volcar y caer desde una duna grande cuando se llevaban pocos kilómetros.

Debido a las violentas ráfagas de viento, la etapa de la jornada fue interrumpida como medida de seguridad en el km 345 y se contaron los tiempos en el km 223 del tramo cronometrado.

Fernando Alonso en el final de la etapa diez del Rally Dakar 2020 en Arabia Saudí. EFE/EPA/ANDRE PAIN

“Fue una etapa peligrosa, con muchas dunas difíciles”, explicó Peterhansel.

“Algunos kilómetros antes del tramo neutralizado, nos perdimos completamente, junto a Nasser y otros pilotos. Algunos pilotos llegaron allí en el momento adecuado y gracias a eso encontramos el camino y ganamos tiempo”, añadió el francés.

“Al final, fue una buena etapa para mi compañero de equipo Carlos Sainz, que ha abierto un hueco respecto a Nasser, mientras que nosotros nos hemos acercado al catarí, aunque estamos todavía en tercera posición”, concluyó Peterhansel.

- Victoria de Barreda en motos -

Por su parte, el español Joan Barreda (Honda) ganó en motos, mientras que el estadounidense Ricky Brabec (Honda) aumentó su ventaja al frente de la clasificación general a dos jornadas del final.

Barreda se impuso con un minuto y siete segundos de ventaja sobre Brabec y Honda completó el triplete en la etapa con la tercera plaza del argentino Kevin Benavides.

“Fue una etapa complicada. La primera parte con muchas piedras y mucha navegación, pero he mantenido la concentración. A partir de ahí, he ido a buen ritmo. Después del repostaje me he juntado con Kevin. Había algunas notas algo confusas y he dudado un poco, pero bueno, concentrado y a buen ritmo hasta el final”, afirmó el castellonense, ganador de la etapa.

Here are some of the best action shots from today's stage 🏍️



For more, head to our Insta ➡️ https://t.co/wwFjInvgXH



📸 / A.S.O / M. Machado#Dakar2020 pic.twitter.com/95rXR0lsFA — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020

En la general, Brabec consolidó su liderato y cuenta ahora con 25 minutos y 44 segundos de ventaja sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), segundo en la general, que fue séptimo en la etapa, a casi seis minutos de Barreda.

“Otro día más en mi camino hacia la victoria. Estoy encantado de estar aquí, la verdad. Aún faltan dos días y dos noches, pero por ahora he navegado bien. Presión cero. Queda bastante, y mi objetivo es que vayan bien las cosas día tras día. La estrategia es llegar con tranquilidad”, señaló Brabec.

“Hoy había waypoints difíciles de encontrar y la neutralización de la etapa no me ha dejado controlar bien el crono de los demás. En cualquier caso, mañana no abriré pista yo, así que miel sobre hojuelas”. añadió el estadounidense.

AFP

