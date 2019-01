Sobre el pecho de Fernanda Kanno reposa una medalla dorada. El brillo de la presea hace juego con su amplia sonrisa. Con esos destellos, pronuncia emocionada y maravillada que encontró su Dakar, su gran reto en la vida, la meta imposible que se vuelve factible por el esfuerzo, dedicación y talento. Aprendió a manejar autos tarde, pero desde temprano supo que quería sentarse frente a un timón y recorrer los paisajes del Perú. Como cuando era niña. Junto a su padre. En familia. Feliz.



▷ Fernanda Kanno: "He cumplido mi sueño dos veces"



▷ Dakar 2019: la reacción de Fernanda Kanno al terminar el rally





—¿Siempre soñaste con correr un Dakar?



Sí, claro. El día que me dieron mi medalla yo le decía a la gente: “Ustedes no tienen idea de cuántas veces yo he soñado con una medalla”. He crecido viendo a los pilotos con su medalla y que se toman su foto, y luego las ponen en las redes sociales. Y yo soñaba con una medalla así. Cuando me la entregaron en el podio de llegada, yo decía mientras la miraba: “No puedo creer que tenga una medalla del Dakar”, y además es una original, no es una bamba, pues. Esa medalla tiene fecha, número y dice “finisher”. Es la medalla que le dan al que sobrevive al Dakar.

—Además es un doble mérito porque terminaron dentro de los 50 primeros...



Yo no podía creerlo. Para mí siempre iba última. Solamente quería terminar el Dakar. Digamos, sobrevivir día a día. Y al final de la carrera nos dieron nuestro puntaje y estábamos terceros en la categoría, ¡y en el top 50! Yo pensaba que no estaba sucediendo. No podía creer que no era la última.

Fernanda Kanno: "Todos tienen que encontrar su propio Dakar" | VIDEO. (Foto: GEC)

—Ahora, en retrospectiva, recordando tardes calurosas en el desierto, ¿cuál fue el momento más complicado de la carrera?



El fesh fesh [arena fina de las dunas que parece talco]. Esas imágenes no las hemos colgado porque las guardamos para el documental que estrenará FOX Sports este domingo a las 9 p.m. Pero sucedió que en un momento todo el parabrisas se llenó de talco, y no sabes si tienes un carro adelante o viene uno atrás.

—¿Cómo nace toda tu afición por los autos?



Mi papá es hijo de japonés y le gustaba ir a pescar y viajar mucho. Desde chiquita siempre he viajado en carro. Mi papá siempre se metía a cruzar los ríos, las trochas. Íbamos a la playa y nos metíamos a las dunas. Siempre hemos vivido aventuras dentro de una 4x4, y en mi cabeza estaba que cuando yo creciera iba a tener una 4x4. Me inscribí en un curso de manejo y el ‘Sr. Duro’ (Alonso Carrillo) fue uno de mis primeros instructores.

—¿Y qué se siente ser la primera piloto peruana en terminar un Dakar?



Es un título muy bonito y que me honra mucho, pero sabes qué, también pienso que me encantaría que un día el mundo sea tan paja que dejemos de hablar de hombres y mujeres, que hablemos solamente de personas. Soy una persona que tenía un sueño grande, gigante. Y si yo corrí el Dakar, no hay nada que nadie no pueda hacer. Todos tenemos nuestro Dakar en nuestra vida, hay que encontrarlo y tenemos que ganarlo.

Fernanda Kanno: "Todos tienen que encontrar su propio Dakar" | VIDEO. (Foto: GEC)

—¿Luego del Dakar en qué otras competencias deportivas piensas participar?



Queremos otro Dakar. Ser leyenda del Dakar. Llegar a los diez años [risas]. Ojalá que el Dakar se quede en el Perú, primero. Creo que en marzo vamos a saber la decisión final de ASO y del Perú. Ojalá que sea en más de un país. Y queremos seguir haciendo cross country y Caminos del Inca.

—El Dakar tiene grandes críticos que dicen que atenta contra el patrimonio cultural, etc. ¿Qué opinas de ello?



Es un poco falta de información. Hubo un año en que se denunció que el Dakar había dañado el patrimonio. Pero no eran los pilotos, sino los espectadores que no respetaron las rutas establecidas por el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente. Si uno respeta las normas, no hay daño patrimonial. Todo está controlado.