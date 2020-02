Para no dejar de ser un hermoso recuerdo, de esos que llenan de orgullo a cada peruano, Lima 2019 tiene que dar el salto hacia lo que todos estamos esperando. Que se sienta que toda esa inversión que se hizo no quede regada en lindos escenarios pero nada de evolución deportiva. Ese es el trabajo que tendrá que hacer el Legado Lima 2019, la nueva entidad que quedará a cargo de las sedes de los Juegos. En los próximos días, este jueves probablemente, saldrá el Decreto Supremo con la creación de esta entidad para dejar atrás a Copal y el Director Alberto Valenzuela nos explica cuáles son los pilares en los cuales apoyarán su labor.

Ya iniciaron acciones con el Programa de Formación de Talento, que en este verano ha reunido a cerca de 10 mil adolescentes que practican diversos deportes en las sedes de la Videna, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Ese es el primer paso que dan en este camino de dos años, el tiempo que tienen para gestionar las sedes.

¿Qué es esta nueva entidad que se está creando?

Copal ya cumplió sus funciones y ahora pasa a ser Legado Lima 2019. Es la primera vez en nuestro país que se gestiona una infraestructura de esta manera. Es una entidad encargada de hacer mantenimiento y operación. De administrar los instrumentos y herramientas y el contenido cultura y técnico. Somos los encargados de gestionar todo lo generado durante los Juegos, pero va más allá de la infraestructura. Se trata de gestionar contenido cultural también como hacer una muestra museográfica o el documental que hemos estrenado. Con el Ministerio de Cultura vamos a trabajar todo lo que dejó estos Juegos, desde la ceremonia de inauguración hasta Cariñito, que se hizo popular internacionalmente.

¿En qué van a basar sus objetivos?

Lo que viene es continuar la fibra que tocamos, continuar explotando ese orgullo nacional de que ¡la hicimos!, y la hicimos bien. Hemos vuelto a ser grandes. Eso se explica acá en los casi 10 mil chicos en las sedes queriendo ser como nuestros atletas. Es una gestión social-deportiva con una visión a 10 años, no solo pensada en el alto rendimiento si no pensada en la sociedad.

¿Por qué tantos meses después de los Juegos?

Hemos tenido el evento logístico más grande de nuestra historia. El detrás de los Juegos ha involucrado mucho y por eso el 1 de setiembre no terminaron. Hemos cerrado operaciones entre diciembre y enero, casi seis meses después cuando Río 2016 cerró el año pasado, tres años después.

¿Qué sigue ahora?

Cuando era Director de Operaciones de los Juegos me reuní con los presidentes de las federaciones y escuché muchas de sus expectativas, sus problemas y muchos de esos problemas los hemos hecho nuestros. Tenemos una élite de alto rendimiento que son los que han participado en los Juegos, unos 600 atletas, que para un país de 30 millones es una dotación bastante disminuida, aunque de extraordinarios atletas. La necesidad de las federaciones de captar talentos fue algo a lo que le pusimos atención y pensamos que esa era una buena oportunidad de cumplir un rol social y poder abrir las puertas de la excelencia deportiva con escenarios de nivel mundial a la comunidad. El resultado es casi 10 mil chicos en los programas. 40 mil personas, los chicos y sus familias, impactadas. Ese ha sido el primer entregable del legado. Nuestra meta a fin de año es llegar a 100 mil chicos en todas nuestras sedes.

Programa de formación de talentos. (Foto: Juan Ponce)

¿Lo deportivo-social es su principal soporte?

Hemos enfocado el legado más allá del deporte. Tenemos cuatro pilares y el primero es el deportivo y está centrado en el alto rendimiento. Que nuestra élite pueda entrenarse en las mejores sedes en las mejores condiciones, que vayan a Tokio, París, Londres y encuentren las mismas condiciones.

¿Son como un nuevo IPD?

Esta es una entidad temporal, que tiene 20 meses para hacer esa simbiosis deportivo-social. El IPD tiene otras tareas. Ellos tienen a su cargo sedes a nivel nacional. Sí tenemos un trabajo trazado con ellos porque vamos a desarrollar trabajos de gestión de esta infraestructura con una visión de 10 años.

Ustedes ya están poniendo en uso las sedes…

El segundo pilar es el social y acá se ha visto. Queremos incorporar, a través del deporte, a miles de jóvenes a los valores. Eso tiene un efecto muy valioso en la sociedad. El deporte no es un lujo, es una inversión. Quizás de cada diez chicos que participen, uno pueda entrar al movimiento olímpico, 9 no, pero eso no quiere decir que los perdamos, no. Ellos van a mantener los valores y la actividad física.

¿Eso también genera ingresos?

Eso lleva a un valor económico. Introducir jóvenes a la actividad deportiva tiene un impacto. Con esos indicadores se desarrollan operaciones, se hacen eventos. Es un sustento para sentarse con el tesoro público y decirles este es mi trabajo, decirles que el deporte reduce los niveles de obesidad, de criminalidad. Reduce los niveles de incidencia en las drogas, de alcoholismo, incluso los niveles de deserción escolar. Nos hemos reunido con el Director de Educación Física del Ministerio de Educación para trabajar en eso.

¿Pero cómo generar los recursos para llegar a tener sedes autosostenibles o lo más cercano a ello?

Este año tenemos cerca de 20 eventos deportivos internacionales. Hasta julio tenemos varios eventos clasificatorios a Tokio 2020, con lo que aspiramos a convertir a esta ciudad, a Lima, en la capital del deporte de América. ¿Qué valor tiene eso? Estos eventos traen mucho movimiento para la ciudad. El turismo deportivo tiene uno de los tickets más altos.

Programa de formación de talentos. (Foto: Juan Ponce)

Otro de los problemas es que el mercado del patrocinio es una pulga y es muy importante para nosotros. Cuando una federación organiza un evento tiene que pedir y la empresa privada actúa casi de favor. Si te das una vuelta por países vecinos, nos llevan años en eso. Las sedes llevan nombres de empresas privadas que se hacen cargo, que explotan la sede con actividad física y con valores deportivos asociados a su marca. No solo patrocinan deportistas, sino que hacen una inversión asociada a programas y políticas deportivas. Acá no ha habido oportunidad de romper la distancia entre empresa privada y el deporte. Esta entidad tiene ese reto. Nuestro interés es trabajar en los patrocinios de los eventos.

¿Y cómo atraerlos, si se sabe que no apuestan por el deporte?

Para tener buenos patrocinios están las transmisiones. Esta semana empiezo reuniones con los broadcasters para poder exponer esta actividad física, esta operación en las sedes. El deporte no puede mendigar favores al sector privado, por eso el deporte tiene que ser atractivo y eso está en la simbiosis de la cultura con el deporte y en una buena organización. Cuando se tiene una buena organización, la cámara va a estar enfocada en la riqueza de la competencia. Para eso estamos conservando una parte del equipo de operaciones de altísimo nivel para apoyar a la organización de los eventos deportivos. Una buena transmisión significa poder tener patrocinadores.

¿Su pirámide se basa en los eventos de buen nivel o en apoyar a los deportistas?

Esto es un loop. Alto rendimiento y competencias, internacionales y nacionales. Transmisiones, patrocinadores y formación de talento. Cada uno conlleva a lo otro.

Programa de formación de talentos. (Foto: Juan Ponce)

¿Cómo es trabajar con las federaciones?

Trabajar con ellos es escucharlos siempre y tratar de interpretar sus necesidades. El acuerdo social que tenemos con ellos se encuentra centrado en el atleta de alto rendimiento. Hemos logrado buscar talento con ellos, pero el objetivo concreto, lo que nos une, es el atleta de alto rendimiento, y con él, hacer del deporte una herramienta para construir mejores personas y una sociedad más igualitaria, más inclusiva.

¿Las federaciones van a tener que pagar algún alquiler para hacer uso de las instalaciones?

No. Las federaciones no alquilan ninguna instalación. El alto rendimiento entrena sin ningún costo en las instalaciones. De acuerdo a los convenios que tenemos, las federaciones solamente pagan un alquiler para los eventos que ellos organizan y en los que ellos recaudan ingresos, vía patrocinios, subvenciones, boletos. Po esos eventos ellos sí pagan un costo, por la seguridad, limpieza y todo lo que implica tener activada la sede. Que algunas federaciones busquen malinformar es otra cosa.

Las federaciones los verán y querrán pedirles todo

No se le ha entregado las sedes y equipamiento en propiedad pero sí en uso. La idea es que ellos tengan los planes de reposición. Nosotros le damos el equipamiento, que es para que lo uses, pero eso tendrá que ser repuesto en cierto tiempo. Antes se les entregada y no se preveía nada.

¿La Villa Panamericana cómo entra en este modelo?

Tenemos la expectativa de generar con la Villa una nueva centrabilidad para Villa El Salvador, un nuevo espacio de unión de cultura y deporte, porque también tenemos el Polideportivo. Estamos evaluando con el Ministerio de Comercio Exterior la posibilidad de desarrollar un centro de exhibiciones que Lima hoy no tiene. Por ejemplo, la Expoalimentaria es un centro privado que genera cerca de 800 millones de dólares. Si tuviéramos en esas 44 hectáreas un espacio para generar un centro de exposiciones, podrían los ojos en la ciudad. Aspiramos a generar medio punto del PBI a través de la gestión del legado como el centro de exhibición y los demás programas.

¿Los departamentos estarán listos en junio?

Estamos corriendo para eso. Nuestros medallistas nos visitaron y han sido testigos del trabajo acelerado. Los edificios estaban en modo juegos y ahora los estamos poniendo en modo vivienda. Nosotros teníamos energía temporal, el sistema de desagüe también era temporal y ya Sedapal está terminando esa obra. El sistema de recojo de residuos sólidos y el cerco perimetral también fueron temporales. Eso se está complementando de manera permanente.

El velódromo es la sede más compleja. ¿Cómo darle uso y generar ingresos con él?

En ese caso es particular. Tenemos el objetivo de involucrar más a los clubes porque la sofisticación es más compleja y costosa. La estrategia no es la misma, entonces hay que involucrar a los stakeholder del sector privado vinculados al ciclismo para poder desarrollar este deporte y eso toma tiempo. Ahora lo hacemos con el rugby, que antes estaba circunscrita a colegios exclusivos. Ahora tienes en Villa María del Triunfo a 3’’ chicos practicando rugby. Podemos hacer que un deporte como el rugby sea masivo, como fue con la tabla, que hoy es un deporte de masas. El ciclismo es el siguiente reto.





