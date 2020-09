La sangre obliga, el apellido manda. Alejandro Hohberg no ha sido ajeno a esto, pero en su carrera como futbolista él mismo se ha trazado su camino, y vaya que ha tenido diferentes senderos para transitar.

La actual figura de Universitario de Deportes supo también serlo con la camiseta de Alianza Lima. Celebró un título con la camiseta blanquiazul y ahora encamina a los cremas hacia ello en esta Fase 1 del torneo local Sin embargo, para Hohberg pasar de un compadre a otro no es novedoso. Ya vivió esa experiencia en el 2012, cuando tenía 21 años.

Se inició en Cantolao, pero viajó casi cinco mil kilómetros para empezar su vida adolescente en Montevideo. Pero Uruguay no iba a ser su casa profesional para siempre, tras debutar en Rentistas en el 2012 y pasar a Torque, de la Segunda, tomó una primera gran decisión: venir a probarse al fútbol peruano. Sin embargo, no se concretó su llegada a Alianza ni la ‘U’. Luego llegó a Melgar para la temporada del 2014. Su objetivo siempre fue jugar en el fútbol peruano y estar más cerca de la selección. Luego fue a San Martín y en el 2016 a Vallejo, club con el que perdió la categoría antes de llegar a Alianza.

Primer paso de Alianza a Universitario, en el 2012

Para él estar en los compadres, uno tras otro, no es una novedad A mediados del 2012, Hohberg tuvo la chance de vestirse de blanquiazul. Aún con documentación uruguaya llegó a La Victoria para reforzar al equipo de Pepe Soto ante la partida de Carlos Ascues.

“La partida inesperada de Carlos Ascues al Benfica de Portugal le abrió una puerta al volante peruano-uruguayo, Alejandro Hohberg, de quedarse en Alianza por lo que resta de la temporada. Y aunque Hohberg no tiene las características de Ascues -se trata de un volante neto de creación y con habilidad-, la escasez de jugadores preparados para jugar de inmediato en el plantel y responder a una situación de presión llevará al comando técnico a someterlo a pruebas tácticas y haciendo fútbol. Por ahora, se supo, ha dejado buena impresión, pero nada que determine su contratación”, se lee en El Comercio del 13 de agosto de ese año.

Sin embargo, según contó el mismo Alejandro, el fichaje no se concretó porque aún no tenía toda la documentación peruana, y en Alianza no querían que ocupe un cupo de extranjero.

Tras ello, pasó a entrenar en Universitario. Sí, en la vereda del frente. A los cremas los dirigía Nolberto Solano y en su comando técnico estaban Ricardo Ortega y Mario Mendaña. Entrenó y recibió la aprobación, pero no se llegó a un acuerdo económico. “Me ofrecieron lo que por ahí no se le paga siquiera a un chico de reserva”, confesó en el 2015 Hohberg.

Sin embargo, dejó una gran impresión en Ortega y Mendaña, quienes en el 2014 trabajaron con Juan Reynoso en Melgar, por lo que por fin pudo concretarse su llegada al fútbol peruano.

-La actualidad del 10-

De la alegría del juego blanquiazul, Hohberg pasó a la garra crema. Su estilo de juego hace que se acomode a las dos situaciones. Encarador, atrevido y de buen pie por su talento. Luchador, reclamón, solidario por su sangre charrúa. Completo para jugar en un grande.

En sus inicios jugaba de ’10′ y recién en el 2015, en la San Martín, empezó a jugar de extremo por la banda izquierda mayormente. Se adaptó de inmediato al puesto, haciendo el recorrido por toda la banda para apoyar en defensa también.

Supo destacar en Alianza en dos temporadas: un total de 90 partidos, 16 goles y 13 asistencias. Dejó La Victoria a fines del 2018 para fichar por Universitario. Dejó Alianza por diversos motivos, entre ellos algunos desacuerdos con la directiva íntima.

El año pasado se adaptó rápido a Ate. 9 goles en 33 partidos (5 asistencias) hicieron que la hinchada lo acepte como uno de los suyos luego de pasar por el clásico rival. “Me parece que el hincha se pude identificar con mi entrega, con mis ganas de que la U consiga buenos resultados”, le decía a Miguel Villegas hace poco en una entrevista para El Comercio, y tiene razón.

Y este 2020 es el pilar de ese tridente de ataque que mantiene a los cremas en la punta de la Fase 1 con siete puntos de ventaja. Con su gol de penal le dio la victoria a Universitario sobre Ayacucho FC, y ya suma cinco tantos -cuatro desde los doce pasos- y tres asistencias. Junto a Alberto Quintero y Jonathan dos Santos forman un ataque mortal, apoyados desde atrás del buen pie de Donald Millán.

“Sí, soy feliz en la U”, respondía en la misma entrevista. “Pienso en ser campeón”, también dijo, y el objetivo está cercano. Faltan siete fechas y con siete puntos de ventaja pueden asegurar su presencia en el play off final.

Su gran deuda

Primeros meses del 2016 y Ricardo Gareca pensaba en un cambio de rumbo de la selección peruana. Venían de empatar con Venezuela en casa y caer ante Uruguay en Montevideo. En el horizonte cercano estaba la Copa América Centenario.

Con sus buenas temporadas en Melgar, San Martín y ya con camiseta de Vallejo, le permitieron ponerse la blanquirroja para el torneo continental, teniendo presencia en dos partidos, ante Haití y Ecuador.

En total ha jugado cuatro partidos con la blanquirroja y su última convocatoria fue para noviembre del 2019 para el amistoso ante Uruguay. Pese a que viene teniendo regularidad en cada temporada, no es fijo en los llamados y tampoco estuvo en la última lista de Gareca de hace unas semanas con solo jugadores locales.

