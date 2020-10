Conforme a los criterios de Saber más

Son días de trámites y urgencias en la Federación Peruana de Fútbol. No solo está en agenda enviar un reclamo por la actuación del árbitro Julio Bascuñán en el partido ante Brasil, sino que está pendiente responder a la carta enviada por siete clubes profesionales y un presidente de Liga Departamental (Alfredo Britto de La Libertad). Los firmantes, entre los que se encuentran clubes como Sporting Cristal, Universitario, Alianza Lima y la Universidad San Martín, le piden a Agustín Lozano, presidente en funciones FPF, convocar a una Asamblea Extraordinaria para rendir cuentas por los ingresos (y egresos) económicos de la FPF y para convocar a elecciones de la Junta Directiva.

Después de cumplir con un castigo de cuatro meses, precisamente por declaraciones sobre el trabajo de Lozano, Álvaro Barco, gerente de la USMP, vuelve a pedir la palabra para recordar que aún no hay respuesta a la carta. Que ese pedido, redactado el 23 de septiembre, no es un asunto olvidado.

-¿El caso del arbitraje de Bascuñán revela que no hay liderazgos en la Federación Peruana de Fútbol?

No sé si se trata de liderazgo, creo que eso debería juzgarlo la gente y el periodismo pero en mi opinión la FPF debió darse cuenta de que tener un árbitro chileno podía influir ya que la siguiente fecha es contra Chile, incluso considerando que este árbitro tiene muy malos antecedentes . Todo esto más allá de que la Conmebol te lo designe de forma mandatoria. Exponer el tema públicamente hubiera influenciado en las decisiones del árbitro.

-¿Es urgente que se publique el reclamo formal?

Lo que estoy totalmente seguro es ue el presidente de la FPF debería no solo hacer el reclamo del arbitraje del partido sino también aprovechar el reclamo directo al presidente de la Conmebol por la derogación de esta norma, de no programar árbitros del país que será tu próximo rival. Esta norma la utilizó Edwin Oviedo para que no sucediera en ningún momento de la Eliminatoria y tuvo mucho eco en todos los países restantes de Sudamérica.

-¿Los clubes profesionales ya tuvieron respuesta de la Federación Peruana de Fútbol por la carta donde piden que haya una Asamblea Extraordinaria para pedir balances económicos y programación de elecciones?

Todavía. Creemos razonable esperar unos días más, en el entendido que la petición es válida y legítima, y que además es un derecho de los clubes.

-¿Es cierto que la FPF ya convocó a una Asamblea para inicios de noviembre?

No se ha recibido ninguna información en ese sentido. Estimamos desde el punto de vista asociativo una respuesta correcta y sensata. Los dirigentes conocen que hay 3 balances económicos sin aprobar en la Federación Peruana de Fútbol y 2 de ellos sometidos a Auditoria Forense de la cual se desconoce el resultado.

-¿La Ley de Fortalecimiento no le de autonomía a la FPF para definir su hoja de ruta según los tiempos que ellos manejen?

Hay una hoja de ruta que no se respetó y tampoco se cumplió. Por el bienestar de todos es conveniente y adecuado el cumplimiento respecto de tiempos que fueron fijados por la Asamblea de Bases.

-¿Mediados del 2021 es una fecha excesiva para las próximas elecciones de la FPF?

Mi derecho de opinión considera que estando por cumplirse la extensión del mandato de la actual Junta Directiva e inclusive sin considerar la legitimidad de la Ley de Fortalecimiento de la FPF, necesitamos que todo el sistema del fútbol profesional se avoque a resolver los temas fundamentales del deporte nacional. Por tanto, la consolidación directriz de la Federación es muy importante y urgente.

Esta es la carta enviada por siete clubes profesionales y el presidente de la Liga Departamental de la Libertad, Alfredo Britto.

-¿Quién te parece que es un candidato ideal para la FPF?

Todo aquel con condiciones y valores que mantenga un liderazgo absolutamente imparcial, buen administrador, independencia económica, experiencia y honestidad en su trayectoria dirigencial y que proceda con justicia. Parecería un sueño, pero sí existen personas con esa ejecutoría de vida.

-¿Han conseguido firmas de nuevos clubes en estos días?

Los firmantes confían que algunos otros clubes y Ligas lo harán, esto es un tema de interés institucional exclusivamente.

-¿Han intentado tener alguna comunicación con Conmebol y FIFA?

Son temas que deben seguir su curso de manera independiente a lo solicitado. Sin descartar dirigirse a las instancias deportivas, para hacer de conocimiento preocupación institucional.

-Viéndolo friamente ¿hay similitud en el caso de reventas de entradas de Colombia con el Perú?

Por lo que es de conocimiento público el tema es uno solo: Reventa de Entradas. Lo que resulta evidente es que en el caso de Colombia es un Tribunal Administrativo y ahora pasa a la jurisdicción judicial y deportiva de Colombia y judicial de Estados Unidos. En el caso de Perú es una sanción de Conmebol, que ahora deriva a un tema de Lavado de Activos. Sus efectos se conocerán cuando la Fiscalía se pronuncie.

-¿Cómo va la demanda presentada ante el TAS por los cambios de Estatutos de la FPF?

Tengo conocimiento que se está siguiendo el procedimiento normativo estipulado.

-¿Sabes si la Fiscalía ha avanzado con su investigación al directorio de Agustín Lozano?

Igualmente, ese es un tema en proceso que seguramente en algún momento tendrá un pronunciamiento. La información que se conoce es que están citados a declarar todos los investigados desde fines de setiembre, ante la Fiscalía.

