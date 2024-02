Boca vs River 2024: sigue el primer superclásico 2024 por la fecha 7 de la Copa de la Liga Argentina que se disputa el domingo 25 de febrero, desde las 17:00 horas de Argentina y 15:00 de Perú, el estadio Monumental. ¿Cómo se puede ver? En Argentina se puede seguir por televisión en los canales ESPN Premium y TNT Sports. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión va por ESPN en DirecTV y otras plataformas. ¿Dónde puedo verlo por streaming? DirecTV GO (DGO), Star Plus, Flow y Telecentro Play son algunas opciones.

