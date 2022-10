Un afortunado error lo conectó con la mítica carrera de Caminos del Inca. Jose Aros llegó al Perú con 18 años en el 2011 por el trabajo de sus padres y una publicación periodística que le llamó la atención: Jorge Martínez correrá Caminos del Inca. “No pude ser que Martínez compita en Perú”, se dijo. “Tengo que ir a verlo”, sentenció. Es que, claro, él pensaba que se trataba del ‘Niño Maravilla’, el piloto chileno que compite en el Rally Mundial que venía a la prueba Inca, pero se trataba del Martínez peruano, curiosamente hoy líder de Caminos del Inca 2022.

“Me fui a parar por la ‘S’, pasando La Chutana, en la Panamericana Sur. Me pareció increíble tener una carretera abierta para meterle todo gas y me quedé con el bicho de alguna vez correrla”, nos comenta. Y así esperó por el sueño.

Amante de los fierros por tradición familiar, condujo su primer auto a los 9 años, el de competencia de su padre. Así fue creciendo como piloto. Pero al venir al Perú se hizo de los contactos para poder cumplir el anhelo.

Y se dio en el 2016 -él erróneamente recuerda que fue en el 2017-, cuando junto a Luis Surco compitió en su primer Caminos del Inca en la categoría S2000. “Quedé enamorado de la carrera la primera vez. Es una carrera atípica, no existe en otra parte del mundo. Es una carrera difícil, de mucha estrategia, de mucho trabajo en equipo y eso me motiva”, nos comenta el sureño, que en ese momento estudiaba para ser piloto comercial.

El auto en competencia de este año. (Foto: Team Saenz Racing)

Pero Jose Aros quiere ir por más. “Fui el primer chileno en correrla y ahora quiero ser el primer chileno en ganarla”, nos dice. Para este Caminos del Inca 2022 corre junto a Willy Sáenz en la categoría ST y tras dos etapas marchan en el tercer lugar de la división.

“No vamos tan mal. Trajimos el auto completo, así que vamos para adelante, para eso estamos aquí”, nos dice motivado en lograr un buen resultado en Caminos del Inca.

En la tradicional prueba, se han dado ganadores extranjeros en la clasificación general, como la dupla el europea formada por Tony Fall (ENG) y Gunnar Palm (SUE), o los bolivianos Dieter Hibner y Alfredo Méndez / José Camacho y Juan Calizaya, y en las últimas ediciones los copilotos José María Rodríguez (ARG - 2013) y Augusto Larrea (ECU - 2018), mientras que a nivel de categorías se han dado otros casos, pero no con un piloto de bandera chilena.

Lo que busca Jose Aros es consolidarse en su categoría, la Super Turismo, para luego pensar en cosas más grandes. Él corre junto a Willy Sáenz en las diversas competencias nacionales del ACP, Rally Nacional e incluso en pruebas en La Chutana. Pero él no deja de radicar en Chile, donde en estos días su hermano es quien atiende a la empresa que posee.

“Dejo todo por un mes con mi hermano. Es bastante tiempo que se está fuera, tanto con la preparación del auto como la competencia”, nos dice, y también padece lo que es la altura de los Andes peruanos. “Al inicio su cuesta acostumbrarse. Es un dolor de cabeza total, pero con la hoja de ruta [hacer el recorrido previo] te vas acostumbrando. Luego, en carrera, arriba del auto se te olvida todo”, refiere.

Entrevista Jose Aros, piloto chileno en Caminos del Inca 2022 (Video: Christian Cruz Valdivia)

Lo que más feliz hace a José es el cariño que ha recibido de la gente más allá de la bandera de la Estrella Solitaria que se luce en el coche. “Todo el mundo te alienta, los niños te piden autógrafos, una foto. Ellos son felices. Es una carrera con mucha historia, mucho contenido que une al país completo”, nos dice. Y uno a los países del continente también, porque se ha tenido competidores de Ecuador, Bolivia, Argentina, entre otros.

“Al inicio pensé en la rivalidad, en que ‘voy a llegar y me van a odiar’, pero estoy agradecido de que todas las personas me tratan de la mejor manera. Para todos soy el chileno nomás, y la verdad, me gusta”, nos termina de contar. Y claro, en el equipo se escuchan imitaciones del dejo de los chilenos, “pero siempre en buena onda, con buena energía”, aclara.

José Aros fue el primer chileno en competir en Caminos del Inca, y ahora batalla para ser el primero en celebrar en un podio como ganador. Aún hay cuatro etapas por delante que lo exigirán al máximo. Él ha venido a Perú para eso, disfrutar y luchar por un lugar como todo un ganador.

En el podio de largada simbólica. (Foto: Team Sáenz Racing)

