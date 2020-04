Cinco mil dólares y una campaña para sensibilizar a los hinchas sobre el daño que hace la reventa de entradas en el fútbol. Ese ha sido el castigo aplicado por Conmebol al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien fue denunciado por una presunta asociación ilícita para revender entradas de cortesía en las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.

Al cierre de esta edición, la página web de la Conmebol no había publicado esta decisión. Sin embargo, RPP Noticias informó que en el expediente CE-EF-006-2018, con fecha de 27 de marzo, se concluyó que Agustín Lozano no tenía responsabilidad directa en el caso de la reventa de entradas. Pero se determinó la multa de cinco mil dólares por su “falta de diligencia” al no seguirle el rastro a las entradas de cortesía que recibió durante las Eliminatorias.

El área de prensa de Conmebol confirmó que este comunicado no le había llegado aún, debido a que la Comisión de Ética de Conmebol es un órgano autónomo que, muchas veces, no publica sus decisiones.



Fuentes de la Federación Peruana de Fútbol confirmaron la llegada de esta multa, aunque no nos precisaron la cantidad sí nos informaron que Lozano no fue el único sancionado. Otros miembros del directorio, como Franklin Chuquizuta, recibieron multas más severas y otros unos castigos menores.

Hay que recordar que la Unidad de Investigación de América Televisión reveló que en algunos partidos de las Eliminatorias para Rusia 2018, hubo una masiva reventa de entradas de cortesía de la Federación Peruana de Fútbol.

Todo este informe se apoyó en una investigación de la empresa All Security, que se encargó de monitorear este caso. Juan Matute, ex secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, fue quien encomendó esta tarea. Uno de los implicados en la reventa de entradas, y que fue captado con cámaras de seguridad, fue César Herrera, trabajador de la FPF, y cuñado de Agustín Lozano.





En entrevista de marzo del 2019, esto fue lo que nos respondió Lozano sobre tema:

-¿Por qué su cuñado, César Herrera, ha viajado recientemente a un Congreso de Conmebol?

Cuando ingresé como vicepresidente en el 2015, César Herrera ya trabajaba en la Federación en el área de Mantenimiento. No sé por quién llegó. No puedo prohibirle que trabaje aquí. Nuestra relación no era buena, y ahora hemos hecho las paces.

-Pero ¿él no trabajaba en Mantenimiento? ¿No era un congreso de Seguridad?

Eso deberías preguntarle al general Gamarra, porque él designa a su personal. Ese viaje que me dices es del equipo de seguridad de la FPF a un Congreso de Conmebol. Que Gamarra diga qué virtudes encontró en César, que sí es mi cuñado pero que debería haber aprobado todos los cursos necesarios para tener cargos en la Federación. Yo nunca he puesto a nadie en ningún trabajo en la Federación. Soy respetuoso de las áreas.

-¿Cuántas entradas recibía como vicepresidente de la FPF durante la Eliminatoria anterior?

Era variable, lo repartía a dirigentes, a ligas. Nunca he estado metido en ese tipo de tráfico de entradas. Cuando publicaron la lista con mi nombre en la federación, yo puse la relación de compradores en mis redes sociales.

-¿La Conmebol no ha enviado un comunicado para anunciar una investigación por la repartición de entradas en las Eliminatorias?

La Comisión de Ética me ha confirmado que existe una investigación de Conmebol. Que se ahonde la investigación y que lleguen todos los castigos. La investigación no es solo a una persona, sino a toda la Federación.

Según el mencionado reporte de All Security, los dirigentes de la FPF, Juan Quispe y Severo Salazar, recibieron 400 entradas de cortesía para el partido Perú-Bolivia, que se jugó en el Monumental de Ate. En tanto, Agustín Lozano y el actual vicepresidente de la FPF, Franklin Chuquizuta, obtuvieron 200 boletos para el mismo encuentro.

La Comisión de Ética Conmebol llegó a Lima varias veces en los últimos doce meses para desarrollar su investigación. Su presidenta, Natalia Simeone (hermana del técnico del Atlético Madrid), firmó el mencionado documento confirmando que hubo reventa de entradas, aunque sin responsabilidad directa de los investigados de la FPF. La revisión del caso por reventa de entradas comenzó en enero del 2019. Lozano y compañía tendrán que pagar la multa en quince días.

