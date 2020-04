Dicen que hizo una espectacular chalaca para impedir el gol de Independiente: el rebote le quedó a un delantero que disparó, pero él, con una palomita, volvió a impedir la anotación. También que, rodeado de rivales y a unos pasos de su arco, hizo una pared con el poste para salir limpiamente por un costado, iniciando así un ataque de Boca Juniors. Y que, jugando por la selección peruana, superó con tres golpes de cabeza sucesivos, sin que el balón cayera, a los argentinos René Houseman, Leopoldo Luque y Osvaldo Ardiles –futuros campeones mundiales– en un amistoso, allá por 1976.

Meléndez con la camiseta peruana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Meléndez con la camiseta de Boca. (Foto: GDA)

Don Julio Meléndez Calderón era un ‘10’ que jugaba como zaguero central. En Argentina cambió el concepto en un puesto donde, se suponía, tenías que ser rudo y moler a patadas a tus rivales para imponer respeto. Y con la bicolor solo supo de éxitos. Es un ícono de nuestra historia futbolística.

‘NEGRO EL 2’

Este elegante caballero dio cátedra con la ‘piel’ de Boca Juniors desde 1968 hasta 1972. Logró dos títulos nacionales y se ganó la idolatría de la hinchada más exigente del mundo, que con orgullo cantaba: “¡Y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano y su ballet!”.

“El torneo de 1969 fue especial. Ahí logré mi primer título nacional y dimos la vuelta olímpica en el Monumental tras empatar 2-2 ante River Plate. Y pasó algo curioso, porque, mientras dábamos la vuelta olímpica, los dueños de casa abrieron los grifos de agua. Nos mojamos, pero igual celebramos. Esa fue la única vez en la historia que Boca celebró en la cancha de River”, recuerda Meléndez con emoción.

(Foto: Revista El Gráfico)

El peruano es el único extranjero que integra el equipo ideal de Boca de todos los tiempos elaborado en el 2017 por el entonces patrocinador oficial del club. Ahí, el ‘Negro el 2’ aparece junto a otros ilustres como Diego Armando Maradona, Hugo Orlando Gatti, Antonio Rattín, Juan Román Riquelme, Silvio Marzolini, entre otros.

CABALLERO EN EL VERDE

“Debuté ante Colón. El técnico José María Silvero me pidió que pusiera pierna fuerte y fuera al choque, pero yo no sabía jugar así. Impuse mi estilo de jugar siempre pensando en el balón, no en el rival. En Boca tuve compañeros maravillosos y viví cosas increíbles, como por ejemplo, enfrentar a Pelé por la Copa Libertadores”, nos cuenta.

En 1972 se produjo una batalla campal entre Boca y Sporting Cristal, en la Bombonera. Corrió sangre. Hubo 19 expulsados, 16 de los cuales fueron a parar a una comisaría de Buenos Aires y tres terminaron en el hospital. No vieron la roja Julio Meléndez y los porteros Rubén Sánchez y Luis Rubiños.

“Esa noche fui a llevarles pizzas a mis compañeros y también a mis compatriotas. Total, me quedé con ellos ahí dentro hasta el día siguiente. Creo que me gustaron las rejas [risas]”. Así era don Julio. Y no ha cambiado nada.

Tras salir de Boca Juniors, con 30 años, llegó a España para someterse a unas pruebas con Sevilla, a pedido del entrenador inglés Vic Buckingham. Jugó algunos amistosos y aprobó, pero la directiva decidió no invertir en un defensa. En esa época los clubes europeos solo podían fichar a dos extranjeros por temporada, y lo normal era que los refuerzos fueran atacantes.

Meléndez en Sevilla.

HÉROE BICOLOR

Meléndez solo disputó dos competencias con la selección peruana. La Copa América de 1975 y la Eliminatoria de 1977. Y lo hizo con 100% de efectividad: campeonó en el torneo continental y logró clasificar a Argentina 1978.

“No jugué un Mundial, pero me queda la satisfacción de haber aportado algo a mi selección. ¿Por qué no jugué la Eliminatoria de 1969? Didí me quería llamar, pero Alfredo di Stéfano me aconsejó que mejor pidiera no ser convocado. Si por ahí cometía un error en la Bombonera, se iba a prestar a suspicacias”, explicó.

El equipo campeón de la Copa América. (Foto: Archivo Epensa)

La Copa en manos de Chumpitaz. Atrás, Julio Meléndez (Foto: Archivo Epensa)

“Héctor Chumpitaz es el mejor defensa de nuestra historia. Es el gran capitán y excelente persona. En 1977 tuvo un gran gesto al permitir que yo llevara el cintillo en aquella Eliminatoria”, agregó. Pero Meléndez no fue a Argentina 78 por decisión propia porque ya contaba con 36 años.

No jugó por ningún equipo grande del Perú, pues aquí militó en KDT, Defensor Arica, Defensor Lima, Sport Boys, Unión Tumán, Atlético Chalaco y León de Huánuco. Pero siempre tendrá el respeto de todos. Don Julio Meléndez hoy cumple 78 años y merece los mejores reconocimientos.

