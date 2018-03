En cuartos de final de la Champions League estarán todos los favoritos, menos José Mourinho. El Manchester United del portugués quedó fuera a manos del Sevilla y en Old Trafford, luego del 0-0 en España. Los ‘Red Devils’ tuvieron todo para pasar pero el cuadro andaluz los superó ampliamente en los 180 minutos, empezando por el duelo entre Montella y ‘Special One’, quien luego del 1-2 fue objeto de burlas en los memes convirtiéndose en ‘Special Out’.

La eliminación nuevamente dejó al United en el limbo y ratificó que el libreto de siempre ya no le alcanza a Mourinho. Fue tan inesperada la derrota en el ‘Teatro de los Sueños’ para ‘Mou’ que en la conferencia de prensa posterior ni siquiera utilizó la actuación del árbitro para justificar la debacle contra el Sevilla. Eso sí, tuvo comentarios polémicos, que en esta parte del mundo hubieran hecho que la barra brava lo vaya a ‘ajustar’.

El portugués, muy suelto de huesos, indicó que no era “el fin del mundo” y que “entendía” que quedara eliminado el Manchester United en el Old Trafford, ya que antes lo había hecho desde la acera de enfrente, cuando entrenaba al Real Madrid. Menos mal que los ingleses no se perturban por cualquier provocación y no reaccionaron ante las palabras de Mourinho, a excepción de los medios que pidieron su cabeza.

Centrándonos solo en el juego, Mourinho ya no sorprende. No es más ese técnico que sorprendió con el Porto o que le devolvió su sitio de grande al Inter de Milán, en la Champions del 2010. ‘Special One’ se quedó sin trucos frente al cambio de la gran mayoría de equipos. Porque mientras el luso se mantenía en su línea, los otros clubes se dieron cuenta de que teniendo el balón como arma principal, con dinámica y verticalidad, podían ser mejores. Corriente que inició Guardiola con su maravilloso Barcelona campeón de todo. Obviamente, ningún equipo ha llegado a ese nivel, ni Pep lo ha vuelto a repetir, pero dejó un legado.

Todo lo contrario Mourinho, que en el Manchester United gastó 349,4 millones de euros. Antes, el solo hecho de tener al portugués como rival generaba temor porque se sabía que algo podía hacer ‘Mou’. Alguna movida o truco para enderezar o ganar una eliminatoria. Lo sufrió el Barcelona con el Inter y el Real Madrid.

También es verdad que el ex técnico del Chelsea sigue siendo ganador. Desde que llegó al Manchester, en mayo del 2016, el histórico club inglés se hizo con una Supercopa, una Copa de la Liga y una Europa League, tres trofeos que hicieron ilusionar a los hinchas pero terminan siendo muy poco, sobre todo por el pobre espectáculo que brinda el United cada jornada.

José Mourinho no se ha renovado y cada vez se nota más. Con más equipos buscando seguir la corriente del ‘tiki-taka’ culé, el autobús ya no alcanza. Este debe ser un punto de quiebre para el buen ‘Mou’, un entrenador ganador pero que en estos tiempos luce prehistórico.