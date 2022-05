A pocos días de lo que será el Liverpool vs. Real Madrid por la final de UEFA Champions League 2022 , en el Stade de France de París, Mohamed Salah habló en rueda de prensa y brindó interesantes e importantes declaraciones.

“Estoy muy motivado. Después de lo que pasó con el Madrid la última vez y también después de lo que pasó el domingo, todo el mundo está motivado para ganar la Champions. Es un trofeo increíble para nosotros y cada temporada luchamos por él desde que llegué aquí, y todos quieren luchar por él”, comenzó diciendo el delantero de los ‘Reds’.

“Irme lesionado fue el peor momento de mi carrera. Es algo que hablamos en el vestuario y nos permitió ir con todo a por la Champions el año siguiente”, añadió Mohamed Salah.

QUIERE SEGUIR EN ANFIELD

Por otro lado, el egipcio anunció que planea continuar la próxima temporada en Liverpool. “Me quedo la próxima temporada seguro. No me concentro en el contrato, no quiero ser egoísta. Es una semana importante para nosotros. No quiero hablar sobre el contrato”, sentenció el ariete.

Cabe precisar que el contrato de Mohamed Salah con Liverpool vence en junio del 2023.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUEGAN LIVERPOOL VS. REAL MADRID?

La final de la también conocida como Liga de Campeones está programada a jugarse este sábado 28 de mayo desde las 14:00 (hora local) en Francia.