Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: EN DIRECTO igualan 0-0 por la Champions League

Tras un arranque descorazonador, el Real Madrid ha recuperado la temperatura con Santiago Solari en el banquillo, una versión renovada del equipo blanco que irrumpe en la Champions League, el miércoles en octavos ante el Ajax, con el objetivo de alcanzar un histórico cuarto título europeo consecutivo.

De Johan Cruyff y Dennis Bergkamp a Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt. El Ajax, que recibe al Real Madrid el miércoles en octavos de la Champions League, es uno de los históricos 'semilleros' de talento en el fútbol europeo.

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: minuto a minuto

Real Madrid vs. Ajax se enfrentan este miércoles 13 de febrero del 2019 a las 3:00 pm. en el Amsterdam Arena por los octavos de final de la Champions League. El partidazo podrá ser seguido por la señal EN VIVO de ESPN, FOX Sports y Facebook. Además tendrás la transmisión EN DIRECTO por la UEFA Champions League y el Diario El Comercio.

► Champions League 2018-2019: mira los mejores memes del inicio de los octavos de final



Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: presente del cuadro de Solari

Rapahel Varane, central francés del Real Madrid, fue el único jugador madridista de los 23 desplazados a Amsterdam, que no entrenó en el Johan Cruyff Arena, por una gripe que le hace ser duda para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

El Real Madrid terminó de preparar en la casa del Ajax, con un césped en perfectas condiciones, la vuelta de la Champions League con una noticia inesperada. Varane se ausentó del grupo y su participación en el partido es duda.

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, estará pendiente de la evolución de su jugador y si no lo ve en condiciones de jugar lo sustituirá en el equipo titular por Nacho Fernández. En Madrid se quedaron sin viajar los lesionados Marcos Llorente e Isco Alarcón.

El resto de jugadores trabajaron con intensidad en el escenario del partido, donde terminaron de preparar el regreso a la Champions League en unos octavos de final en los que el Real Madrid no cae eliminado desde el 2000.

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: canales en el mundo

Mundo Árabe / BeIN Sports

África angloparlante / Super Sport

África francoparlante / Canal+ Sport

América Latina / Facebook / ESPN Latinoamérica / FOX Sports Latinoamérica

Carib / Flow Sports / Sports Max

Brasil / Facebook / Turner

Canadá / DAZN

Estados Unidos / Tuner

Puerto Rico / Univisión

China / CCTV-5 / PPTV Sports

India / TEN Sports

Pakistán / TEN Sports

Israel / Sport 5

Japón / DAZN

Kazajistán / KAZsport

Corea del Sur / SPOTV

Malasia / Astro Supersport / BeIN Sports Malasia

Turquía / BeIN Sports Turquía

Singapur / Singtel Mio TV

Medio Oriente / BeIN Sports

Alemania / Sky Sports

Bélgica / Q2 / Proximus

Croacia / HRT

Eslovenia / Planet Sport

Dinamarca / Viasat

Noruega / Viasat

Suecia / Viasat

Finlandia / C More

Francia / RMC Sport

Mónaco / RMC Sport

Grecia / Cosmote

Hungría / MTV / Boom Sport

Islandia / Stod 2 Sport

Irlanda / RTÉ / Virgin Media One

Italia / RAI / Sky Sports

Países Bajos / Veronica TV / Ziggo

Polonia / Polsat / IPLA

Portugal / TVI / Eleven Sports

Reino Unido / BT Sport

República Checa / O2 TV

Rumanía / TVR / TV6

Rusia / Match! / NTV Plus

Suiza / RTS / Teleclub

Ucrania / OLL.tv

Australia / Optus Sport

Indonesia / K-vision

Nueva Zelanda / Sky Sport

Perú / FOX Sports

Colombia / FOX Sports

Ecuador / FOX Sports

Argentina / FOX Sports

Uruguay / FOX Sports

Chile / FOX Sports

México / FOX Sports / Azteca Deportes / TDN

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: canales en el mundo. (Foto: Twitter)

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: horarios en el mundo

Costa Rica / 2:00 pm.

México / 2:00 pm.

El Salvador / 2:00 pm.

Guatemala / 2:00 pm.

Honduras / 2:00 pm.

Cuba / 3:00 pm.

Ontario / 3:00 pm.

Quebec / 3:00 pm.

Ecuador / 3:00 pm.

Colombia / 3:00 pm.

Bolivia / 4:00 pm.

República Dominicana 4:00 pm.

Argentina / 5:00 pm.

Chile / 5:00 pm.

Belo Horizonte / 6:00 pm.

Río de Janeiro / 6:00 pm.

Porto Alegre / 6:00 pm.

Sao Paulo / 6:00 pm.

Islandia / 8:00 pm.

España / 9:00 pm.

Croacia / 9:00 pm.

Francia / 9:00 pm.

Hungría / 9:00 pm.

Alemania / 9:00 pm.

República Checa / 9:00 pm.

Dinamarca / 9:00 pm.

Bélgica / 9:00 pm.

Grecia / 10:00 pm.

Iraq / 11:00 pm.

Irán / 11:30 pm.

India / 1:30 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Beijing / 4:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Queensland / 6:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Sidney / 7:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Tasmania / 7:00 am. (jueves 14 de febrero del 2019)

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: canales en el mundo. (Foto: Twitter)

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: declaraciones de Solari

El entrenador del Real Madrid Santiago Solari mostró su deseo este martes, en la víspera de la ida de los octavos de final de la Champions League, que su equipo juegue contra el Ajax "con el mismo espíritu de los últimos partidos".

Tras un mal inicio de temporada, que acabó costándole el puesto al entrenador Julen Lopetegui, el Real Madrid parece haberse recuperado en las últimas semanas de la mano del técnico argentino y ha ganado seis de los últimos siete últimos partidos disputados (el otro es el empate 1-1 contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa de Rey).

"Con mucho respeto por un club tan importante y con tanto presente como el Ajax, queremos jugar con el mismo espíritu que los últimos partidos", declaró Solari en conferencia de prensa.

El técnico recordó que el partido se disputará en el mismo estadio en el que el Real Madrid ganó la séptima Copa de Europa (1-0 contra la Juventus): "Tenemos grandes recuerdos de este estadio, ojalá esto sea una continuidad".



Solari: "Tenemos grandes recuerdos de este estadio"

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: pronósticos del partido

De su rival, Solari destacó que es "un buen equipo, que combina bien, que construye bien el juego y con buenos jugadores".

"Hay que respetar a todos los rivales. Espero que hagamos un partido serio como hace tres días", insistió, en referencia a la victoria el pasado sábado en la cancha del Atlético de Madrid (3-1).

Sobre si se siente o no valorado después de llegar al cargo sin apenas experiencia en la élite y tras unos primeros resultados poco satisfactorios, Solari recordó que en el fútbol "cuando se pierde está todo mal y cuando se gana está todo bien".

"Nos dedicamos a competir. Mañana es un partido muy importante y ahí ponemos el foco", añadió.

Real Madrid vs. Ajax: día, hora y canal del partidazo por ida de octavos de final de Champions League. (Foto: Champions League)

Por último, el técnico se refirió a la situación del lateral brasileño Marcelo, uno de los artífices de los éxitos del club en los últimos años, pero que ha perdido el sitio gracias al buen trabajo del joven Sergio Reguilón.

"Marcelo es un gran jugador. Es nuestro segundo capitán y siempre pone al Madrid primero. Está entrenando muy bien", dijo Solari sin precisar si el miércoles jugará el brasileño o el canterano.



Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: alineaciones probables

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Dolberg, Tadic. DT: Erik ten Hag



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos (o Ceballos) - Lucas Vázquez (o Bale), Benzema, Vinicius. DT: Santiago Solari (ARG)



Árbitro: Damir Skomina (SVN)