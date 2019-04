Cristiano Ronaldo tiene contrato con la Juventus hasta el 2022, pero varios medios italianos aseguran que no lo cumplirá. Según 'La Repubblica' y 'Gazzetta dello Sport', 'CR7' tendría pensado dejar a la 'Vecchia Signora', y la causa detonante fue la eliminación de la Champions League a manos del Ajax en la instancia de cuartos de final.

Cristiano Ronaldo no seguirá en la Juventus, afirman desde Italia. (Video: Twitter / Foto: Captura de pantalla)

"Mamá, no hago milagros", fue lo que le dijo Cristiano Ronaldo a Dolores Aveiro tras caer en cuartos de final de la Champions League en declaraciones recogidas por el medio 'Gazzetta dello Sport'. Un textual que muestra la tristeza y resignación de 'CR7' por perderse la final de su competencia preferida, la Champions.

Desde Italia, medios reconocidos a nivel mundial, como 'La Repubblica' y 'Gazzetta dello Sport', han informado que Cristiano Ronaldo no seguirá en la Juventus. El primer rotativo comunicó que 'CR7' se iría en el verano del 2020 con 35 años encima. El golpe de la eliminación en Champions ha sido tan fuerte para el portugués, que está "hundido" y las relaciones con la 'Vecchia Signora' están "resquebrajadas". Además apunta que "la próxima campaña debería ser la última de Cristiano en Italia".

Mientras tanto 'Gazzetta dello Sport' comunica que Cristiano Ronaldo no ha recibido el respaldo esperado por parte de la directiva de la Juventus. El portugués pidió refuerzos de calidad para afrontar la Champions League, y ninguno de sus requerimientos fue escuchado. Y apunta a que luego de la eliminación a manos del Ajax, el vestuario de la 'Vecchia Signora' era una tumba. El momento fue descrito por el rotativo como un "silencio ensordecedor".

El Camp Nou siguió la eliminación de Juventus a manos del Ajax en la Champions League. (Youtube)

Los pedidos del delantero portugués Cristiano Ronaldo son justificables. El atacante marcó todos los tantos de la Juventus en la fase de eliminación directa de la Champions League. Le anotó tres goles al Atlético de Madrid en octavos de final y contribuyó con dos frente al Ajax por cuartos de final.

Pero un equipo no es sólo un hombre y la Juventus no es sólo Cristiano Ronaldo. Al igual que en la Champions League, la Coppa de Italia también se les escapó a los dirigidos por Massimo Allegri. Con el octavo scudetto consecutivo en el bolsillo, el triplete no se dará para la 'Vecchia Signora', un sueño que tenía a 'CR7' como máxima figura, y por el que pagaron 100 millones de dólares, pero que ahora parece ser más una pesadilla.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo tiene hasta la fecha con la Juventus: 19 goles en 26 partidos en la Serie A, 1 tanto en 3 duelos en Coppa Italia y 6 anotaciones en 9 cotejos en Champions League.