Para nadie es un secreto que un club que aspira a seguir creciendo se debe manejar como una empresa. Más allá de las tácticas y de los hinchas, el romanticismo por el balón acaba cuando hay que hacer cuentas en los escritorios. Hay un interés por ganar títulos, pero, sobre todo, por ganar mucho dinero. Por ello hay que invertir también. Y que Lionel Messi tenga un sueldo mensual de 9,1 millones de dólares sorprende. Pero se justifica.

“¿Cuánto me está haciendo ganar o perder este determinado jugador? ¿En verdad vale lo que cuesta? ¿Se justifica el millonario sueldo que se lleva a su cuenta bancaria?”, se preguntan los presidentes y directivos de estos equipos de élite. En este aspecto, hay números sorprendentes que dejarían con la boca abierta a más de uno al revisarlos.

Según el ránking elaborado por diario francés “L’Équipe”, Messi es el futbolista mejor pagado. El rosarino cobra US$9,1 millones brutos cada fin de mes. Si lo llevamos al trabajo que realiza en el campo, en promedio recibe US$21.667 por minuto jugado con el Barcelona.

Cada vez que el reloj avanza, más allá de que si el argentino toca o no el esférico, ya se está volviendo más millonario solo con pisar el césped. Increíble. Resulta complicado encontrar un trabajo más fructífero en lo económico que el negocio del fútbol, sobre todo al revisar lo que se lleva Lionel. Es un genio y no creo que haya alguien que se atreva a decir que no merece cada centavo que se lleva.

El segundo en esta lista es, como se esperaba, el portugués Cristiano Ronaldo. ‘CR7’ se embolsa US$4,9 cada 30 días, pero, lo realmente destacable, es su rentabilidad. El luso gana casi la mitad de lo que cobra el argentino y eso que le lleva cuatro tantos en la temporada. A la Juventus le cuesta US$10.272 cada minuto en cancha del atacante, un precio relativamente barato al compararlo con las cifras de Messi.

En términos goleadores, el portugués también es más económico: anota mensualmente cuatro goles en promedio, lo que se traduce en US$1’225.000 por tanto.

–Los menos rentables–

El listado del top 5 lo completan Neymar (US$3,2), Antoine Griezmann (US$3) y Luis Suárez (US$3). En el caso del brasileño, su presencia en el campo cuesta irónicamente más que la de Cristiano, al llevarse US$10.335 por cada 60 segundos. Y en cuestión de goles, ni qué decir, es una pésima ganancia la del PSG. Cada grito del brasileño le llega a costar US$1’500.000. Esto se entiende por el bajo promedio que tiene el ex-Santos, ya que marca solo dos goles al mes. Pero son caprichos del jeque Nasser Al-Khelaïfim, dueño del club parisino.

El francés y el uruguayo tampoco son económicos. El primero recibe US$1’500.000 por gol, mientras que el segundo se lleva US$1 millón cada vez que rompe redes. Demasiada inversión para el cuadro catalán. Y su presencia, que no ha sido nada gravitante para el Barcelona en estos cinco meses de temporada, vale un platal. El ‘Pistolero’ cobra US$8.797 por minuto en cancha, y el ‘Principito’, US$6.134.

En estos casos, los grandes empresarios vienen a ser los mismos jugadores, ya que cobran bastante por su producción futbolística.

Pero todo esto no es más que un juego matemático. Seguramente, lo que producen más allá de goles o minutos jugados tiene una repercusión muchísimo mayor en los hinchas futboleros de todo el planeta.

