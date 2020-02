Lionel Messi no habla mucho, no le gustan los micrófonos ni las entrevistas. Él prefiere comunicarse con la pelota en los pies. Así todos lo entendemos bien. Pero en situaciones extremas no duda en ejercer el rol de líder del vestuario del Barcelona para levantar la voz. Como ha sucedido hace unos días para responder a las críticas del secretario técnico del club catalán, su excompañero Eric Abidal. El francés acusó a algunos jugadores de no trabajar bien y ser los causantes de la salida del técnico Ernesto Valverde. Leo pateó el tablero y exigió que se den nombres. Un lío público que evidencia el malestar del argentino.

Según coinciden muchos periodistas catalanes, es la primera vez que el crack no se siente contento en el Nou Camp. Las acusaciones de Abidal fueron solo el corolario de una cadena de desencuentros que empezó con el pedido de la ‘Pulga’ no cumplido por la directiva: el retorno de Neymar.

Messi siente que no se hicieron los esfuerzos necesarios por recuperar al brasileño. Y las opciones de ganar nuevamente la Champions League quedaron reducidas, sobre todo con la ausencia obligada de Luis Suárez por lesión que deja al argentino solo.

Con el presidente Josep Maria Bartomeu dando luz verde para que Abidal continúe en funciones, el mensaje no le ha gustado nada a Leo pese a que el propio mandamás del club le ha explicado las razones de su decisión.

No hay dudas de que este tipo de situaciones complican el futuro del argentino con los blaugranas. Como informó “Minuto20” de España, existe una cláusula en el contrato del delantero que le permitirá salir libre al final de la temporada pese a tener un acuerdo vigente hasta el 2021.

Entre el 2007 y 2013 Messi y Abidal coincidieron en el Barza y ganaron 15 títulos, entre ellos dos Champions. Tiempos felices y lejanos. (Foto: REUTERS).

“Es la primera vez que veo a Messi con un pie afuera del Barcelona”, se sinceró ‘Lobo’ Carrasco, el exjugador del cuadro catalán y hoy comentarista de televisión. Leo cumplirá 33 años en junio y ya no aguanta pulgas.

Haciendo un ejercicio, la “Gazzetta dello Sport” hace un análisis de la situación y explica que solo hay cinco clubes en condiciones de ofrecer un contrato acorde con el estatus del rosarino: PSG, Manchester United, City, Juventus e Inter de Milán.

LUCES EN PARÍS

Además de tener el respaldo millonario del catarí Nasser Al-Khelaifi, el PSG tiene a uno de los mejores socios posibles para Leo. Ahí se juntaría otra vez con Neymar, un jugador con el que entabló una excelente relación dentro y fuera de la cancha. Por si no fuese suficiente, armaría el tridente con Kylian Mbappé. En un plantel rico sus pedidos serían órdenes, y tendría un plus adicional: con el título de la Ligue 1 que se da por descontado, guardaría fuerzas para preocuparse exclusivamente de la Champions. A ello se le agrega que en la capital francesa la presión ni las exigencias son las mismas que en la Ciudad Condal. En Francia seguiría siendo el rey.

INGLÉS ACELERADO

La Premier League seduce a cualquiera, incluso aunque te llames Messi. Pero en Inglaterra no todos los clubes tienen las armas para enamorarlo. Ahí los caminos conducen solo a Manchester. El City, el club más valioso del mundo según Football Finance, tiene a Pep Guardiola, uno de los técnicos que pudo sacar la mejor versión del argentino. El catalán puede armar nuevamente el mecanismo para que la ‘Pulga’ se sienta feliz en la cancha, sabe elegir a los mejores complementos para que pueda brillar. El United, a su vez, sigue siendo el club más grande del Reino Unido y cuenta con un poderoso respaldo económico. Sí sería un enorme reto para Leo levantar otra vez a un equipo que ha perdido el brillo en los últimos años.

SERIE A DE PELÍCULA

Considerando que en España solo jugaría en el Barza, una opción viable es mantener su estatus en una liga competitiva como la Serie A. En el país de la bota solo dos instituciones son hoy capaces de seducir en todo sentido a Messi: Juventus e Inter de Milán. Con el cuadro ‘bianconero’ disfrutando de buena salud -económica y futbolística- podría armar una dupla de película, impensada, que sería la noticia bomba del siglo: compartir ataque con Cristiano Ronaldo. La otra alternativa está en el Inter, que con la inyección de dinero del inversor chino Suning Holdings Group pretende competir con la ‘Vecchia Signora’. Las llegadas de Antonio Conte, Romelu Lukaku y Alexis Sánchez es solo el inicio de apuesta por recuperar el lugar de privilegio que le corresponde en el Calcio.

Todos los clubes del mundo sueñan con tener a Messi. Pero no todos pueden seducirlo. En junio se sabrá si solo fue un enfado o si el romance con el Barza finalmente terminó.

