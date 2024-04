Barcelona vs Real Madrid en vivo: se enfrentan en una nueva edición del clásico de España por la fecha 32 de LaLiga. El conjunto merengue liderado por Carlo Ancelotti es líder con 78 puntos, ocho más que el cuadro azulgrana, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones. El derbi se juega el domingo 21 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. ¿A qué hora es? El duelo inicia a las 2:00 de la tarde hora peruana, 16:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, 13:00 de México y 21:00 de España. ¿Cómo se puede ver? El partido Real Madrid - Barcelona se puede mirar en Sky Sports y Sky Plus (México), DirecTV Sports (Sudamérica), DAZN y Movistar Plus (España), ESPN+ y ESPN Deportes (USA), Tigo Sports (Bolivia, Paraguay), Vix Premium, Tigo y Sky HD (Centroamérica).

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid vs Barcelona: el drama de los hinchas merengues en los penales contra el City | Video: Real Madrid