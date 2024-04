¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona? El ‘Clásico de España’ se llevará a cabo este domingo 21 de abril, desde el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Carlos Ancelotti llegan a este duelo con la motivación a tope tras la histórica clasificación a semifinales de la UEFA Champions League; por el contrario, los de Xavi Hernández fueron eliminados ante PSG. La transmisión se podrá ver en DIRECTV Sports y DGO en todo Sudamérica (Tigo Sports en Bolivia); en España lo pasará DAZN y Movistar Plus. Si resides en México, las señales que tienen los derechos son Sky Sports y Sky Plus (Blue to go). Por último, en Estados Unidos, ESPN+ y ESPN Deportes lo transmitirán. Además, podrás ser parte de este auténtico partidazo en la WEB de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por una edición de El Clásico que podría definir el rumbo de la temporada 2023-24.