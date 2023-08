Real Madrid vs. Athletic Club online: transmisión del partido en vivo por la fecha 1 de LaLiga de España. El encuentro está programado para este sábado 12 de agosto de 2023, desde las 21:30 horas de España (14:30 en el Perú), en el estadio San Mamés. La transmisión por TV estará a cargo del canal Movistar LaLiga en España y de DirecTV a nivel internacional. Movistar Plus pasará las imágenes vía streaming para los españoles y DirecTV GO (GO). Sky HD televisará en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. Mira aquí el compromiso por internet.

