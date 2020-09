El problema entre Ángel Di María y Lionel Scaloni por dejarlo fuera de la lista de convocados de la Selección de Argentina para el inicio de la Eliminatoria Qatar 2022 sigue dando de qué hablar. A pesar que el técnico evitó entrar en detalles con el ‘Fideo’, el exentrenador albiceleste, Alfio Basile, tomó parte del problema.

Basile, que ganó dos veces la Copa América con la Selección de Argentina (Chile 1991 y Ecuador 1993), respaldó la decisión de Scaloni y le dejó un mensaje a Di María. Además, aseguró que ningún futbolista es fijo en la Albiceleste a excepción de Lionel Messi.

“Scaloni no tiene que darle ninguna explicación. Yo creo que a lo de Di María no es por condiciones que no lo citan. Ellos piensan en una renovación. Obviamente Messi es indiscutible”, aseguró en una charla en 90 Minutos.

Nueva generación

Lionel Scaloni explicó que la Selección de Argentina está abierta para cualquier futbolista que haga los méritos, sin rango de edad o experiencia. Basile analizó la lista de convocados y explica que los nuevos rostros se debe al largo camino que deberá afrontar la Albiceleste en la Eliminatoria Qatar 2022 y se necesita jugadores de recambio.

“Todos son buenos jugadores, cualquiera de esos muchachos puede jugar en la Selección. El problema es que están formando una selección nueva y me imagino que es por eso que no lo llamaron, no porque no les guste como juega", concluyó el extécnico.

