Argelia vs. Costa de Marfil EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo E de la Copa Africana de Naciones, este jueves 20 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star Plus (Star+). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Argelia vs. Costa de Marfil: horarios del partido y canales

México - 10:00 a.m. - ESPN3 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Ecuador - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Colombia - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Bolivia - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Venezuela - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Paraguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Chile - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Argentina - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Uruguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Argelia vs. Costa de Marfil: probables alineaciones

Argelia: M’Bolhi, Bensebaini, Atal, Mandi, Bedrane, Belkebla, Brahimi, Boulaya, Mahrez, Bounedjah y Benrahma

Costa de Marfil: Sangare, Aurier, Kossounou, Deli, Konan, Kessie, Seri, Sangare, Zaha, Haller y Pepe.

Argelia vs. Costa de Marfil: previa

Las selecciones de Argelia y Costa de Marfil protagonizarán un atractivo duelo en el que estará en juego la clasificación de ambos a octavos de final de la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Omnisports de Duala.

Después de haber decepcionado en el debut con un empate sin goles ante Sierra Leona, Argelia tiene apenas un punto en dos partidos, todavía sin marcar, y es colista de su llave, donde Costa de Marfil, que empató 2-2 el reciente domingo con Sierra Leona, lidera con 4 unidades.

Guinea Ecuatorial es segunda con tres puntos y Sierra Leona tercera con dos.

Esta fecha se presenta por lo tanto dramática para Argelia, que se jugará la supervivencia ante Costa de Marfil, otra de las potencias de su continente y ante la que necesitará una victoria.

“Un punto de seis posibles es algo en lo que evidentemente no pensábamos. No nos planteábamos poder dejar tan pronto la competición, así que vamos a darlo todo” en la tercera jornada, prometió el seleccionador de Argelia, Djamel Belmadi.

En su partido del domingo en Duala, Argelia se vio superada por un gol del ecuatoguineano Esteban Obiang, un jugador nacido en España y que milita en el Antequera, un modesto club de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Argelia ve detenida así de forma inesperada una racha de 35 partidos consecutivos sin perder.

En el caso de Costa de Marfil, la victoria ante Sierra Leona se escapó en el descuento final (2-2).

Los ‘Elefantes’ marfileños llegaron al tiempo añadido con ventaja de 2 a 1 y allí Alhaji Kamara igualó para Sierra Leona en el 90+5, ayudado por un enorme fallo del arquero Badra Ali Sangaré, que se lesionó además en la acción.

“No vamos a ocultarlo, teníamos todo lo necesario para vencer a este rival, deberíamos haber marcado más goles. No estuvimos bien en ninguna de las dos áreas”, admitió el atacante marfileño Sébastien Haller, autor de uno de los tantos de su equipo.

Con información de AFP.

