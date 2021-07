Conforme a los criterios de Saber más

En la película de su vida, Lionel Messi vuelve a tener un flashback en la Copa América. Es el ’10′ en una nueva final como en el 2007, 2015 y 2016. Fechas marcadas para la ‘Pulga’ que este sábado desde 7:00 p.m. (hora peruana) volverá a intentar ganar un título importante con la selección argentina. Algo que se le ha hecho esquivo a lo largo de su carrera y que podría lograrlo en el mítico Maracaná: el escenario perfecto y el rival ni qué decir, es Brasil.

El país de la zamba le trae recuerdos amargos a Messi por el Mundial que se le escapó en el 2014. Pero el fútbol la ha dado una nueva revancha por Copa América. Como para que por fin pueda levantar un título con su querida albiceleste. A diferencia de otros torneos de selecciones, ahora estamos viendo la mejor versión de Lionel con Argentina.

Se enfrentarán dos de los mejores jugadores del mundo y que se han destacado en la presente Copa América. De un lado estará Lionel Messi y del otro Neymar, en la gran final entre Argentina y Brasil por el título del torneo.

Una versión nunca antes vista porque Messi está feliz. No carga con ninguna mochila como si fuese presidente, médico, policía, juez o maestro, simplemente es Messi con un balón. Sonriendo, jugando, apoyando a sus compañeros, gritando, ha vuelto a recuperar su ese espíritu amateur de no deberle nada a nadie y solo entrar al campo a jugar. Hace lo que le gusta.

Antes de esta edición de la Copa América sus números eran regulares. En Venezuela 2007, marcó dos goles y dio una asistencia. En Argentina 2011 no hizo ningún gol, pero realizó 3 asistencias. En Chile 2015 logró anotar un tanto y tres pases gol. En Estados Unidos 2016 celebró cinco veces y asistió en cuatro ocasiones. Hace poco en Brasil 2019 solo anotó una vez y dio un pase gol.

Lionel Messi jugará su cuarta final de Copa América con la selección argentina. Nunca pudo ganar el torneo. (Foto: AFP)

Ahora todo es distinto porque esta versión de Lionel Messi lo ha llevado a marcar cuatro goles y a realizar cinco asistencias. Convirtiéndolo en el jugador más influyente de la Copa América 2021. Por encima del mismo Neymar quien registra dos tantos y 3 pases de gol.

“Conseguimos el primer objetivo, que era jugar la final, todos los partidos. La copa pasada el grupo se mostró fuerte, dejamos una buena imagen, y creo que esta vez lo logramos de nuevo. Estoy ilusionado más que nunca porque jugamos una final más. Siempre digo que lo que más quiero es ganar un título con la Selección”, dijo Messi tras vencer a Colombia por penales.

De la mano de Lionel Messi, Argentina jugará una nueva final. Esta vez ante el favorito y vigente campeón Brasil. | Foto: AFP

Está muy enfocado en lograr su primer título con la selección mayor de Argentina. Messi está más que motivado. Tiene las ganas de hacer historia. Sabe que no será nada fácil porque Brasil está en un momento bárbaro, pero confía lo que él y sus compañeros puedan hacer en el Maracaná de Río.

-DECISIVO-

Lionel Messi llega a su cuarta final de Copa América consiguiendo números increíbles en el torneo. No solo es el jugador más influyente de la competición también lo es con la selección argentina. Algo que se le viene reclamando desde hace varios años.

Sus críticos querían que Messi aparezca, ahora ya pueden verlo en su máxima expresión. Además de ser el máximo artillero y asistidor, Lionel es el que más situaciones de gol ha generado (26), más disparos al arco al arco (15), más remates en el palo (2) y más goles en el primer tiempo, con 3, participó en 9 de los 11 goles de Argentina.

Pero eso no es todo. Muchos han criticado a Lionel Messi de ser un jugador que no marca y que cuando no tiene el balón está parado en el campo de juego. En esta Copa América 2021 hemos visto una versión más solidaria de la ‘Pulga’ en defensa. El capitán de la selección argentina aumentó su promedio de recuperación de balón en un 76 por ciento y sus duelos ganados en un 34 por ciento con respecto a sus últimos 5 años en el Barcelona.

“Cuando la cancha ya no estaba para jugar, trabajamos el doble. Lo mejor que nos puede pasar como amantes del fútbol es disfrutar a Messi. Deseo que pueda jugar muchos años, incluso los contrarios lo disfrutan cuando lo enfrentan”, comentó en conferencia de prensa Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina.

Los que afirman que Argentina depende de lo que haga Messi, no están equivocados. A diferencia de otros torneos, Lionel ha decido tomar un poco más el protagonismo de su selección. Juga y hace jugar a sus compañeros.

Lionel Messi afronta en Brasil su sexta participación en una Copa América. (Foto: AFP)

Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez para gol de Argentina ante Colombia por Copa América 2021.

Lionel Scaloni en esta Copa América 2021 ha utilizado dos sistemas el 4-3-3 y el 4-4-1-1. Con esta forma de juego busca darle total libertad a Lionel Messi. El capitán de la selección argentina siempre está bien protegido para tenerlo fresco de cara a cualquier ataque. Es el epicentro de todas las incursiones ofensivas de la albiceleste.

La final de la Copa América 2021 tendrá como protagonista a Lionel Messi en todo su esplendor. La estrella del Barcelona tiene claro que esta es su última oportunidad de ganar este torneo. Además, puede romper la racha de 28 años sin títulos de la albiceleste.

La final de la Copa América está a puertas de celebrarse con Argentina y Brasil como principales protagonistas para definir el certamen. El duelo estará para cualquier bando; sin embargo; Lionel Messi tendrá una tercera revancha para quedarse con el campeonato que viene buscando.