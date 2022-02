Atlético Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ESPN 2 : se enfrentarán este sábado 26 de febrero desde las 3:00 p. m. (hora peruana) por la fecha 26 de LaLiga Santander. El partido también será transmitido por Star+, Directv GO y Movistar LaLiga, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Wanda Metropolitano y el árbitro José Hernández Hernández será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Atlético de Madrid está en la quinta casilla, con boleto a la próxima Europa League, sumando 42 puntos; en tanto que Celta de Vigo ocupa la novena posición, con 32 unidades.

¿En qué canal ver partido Atlético Madrid vs. Celta de Vigo?

¿A qué hora ver partido Atlético Madrid vs. Celta de Vigo?

El nuevo curso de los ‘Colchoneros’ en el campeonato español no ha sido fructífero, lo cual ha hecho que el equipo se mantenga muy lejos de la posibilidad de retener el título. A pesar de ello, Diego Simeone no baja los brazos y peleará hasta el final, para por lo menos conseguir acceso a la próxima Champions League.

La principal razón de esta crisis es la irregularidad del plantel, puesto que se han complicado con rivales que parecían fáciles de superar. Por ejemplo, una de las derrotas más dolorosas se dio el pasado 15 de febrero, en casa, por la mínima diferencia ante el colero Levante. El resultado era imposible de predecir.

Sin embargo, los jugadores se redimieron del tropiezo y aplastaron por 3-0 a Osasuna, con goles de Joao Félix, Luis Suárez y Ángel Correa. Y hace unos días, Atlético Madrid tuvo un impresionante desempeño frente al Manchester United, por la ida de los octavos de final, pero un descuido provocó que el duelo acabe en empate. De mantener ese estilo y firmeza en defensa, podrían mejorar en la clasificación.

Por su parte, Celta de Vigo se ha caracterizado por ser un equipo duro de doblegar, aunque a los dirigidos por Eduardo Coudet también les costó imponer condiciones. En las últimas dos jornadas, la plantilla solo pudo igualar ante Cádiz (0-0) y Levante (1-1), ambas instituciones complicadas en la zona de descenso.

Iago Aspas y Santi Mina serán los líderes en ofensiva de los ‘Celestes’ para buscar revertir la historia. Por otro lado, en la mitad del campo estará Fran Beltrán, quien se ha ganado el puesto y relegó al peruano Renato Tapia al banquillo de suplentes. No obstante, dependiendo de la estrategia, los dos futbolistas podrían compartir roles.

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Stefan Savic, Reinildo; Yannick Carrasco, Geoffrey Kondogbia, Héctor Herrera, Thomas Lemar; Joao Félix y Luis Suárez.

Celta de Vigo: Matías Dituro; Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Néstor Araújo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Franco Cervi; Iago Aspas y Santi Mina.

Atlético Madrid vs. Celta de Vigo: historial de partidos

Desde febrero del 2017, los partidos Atlético Madrid vs. Celta de Vigo se dieron en 10 oportunidades, dejando una notoria superioridad para los ‘Colchoneros’: ganaron en seis ocasiones. Por su parte, los ‘Celestes’ solo registran un triunfo en ese lapso de tiempo.

