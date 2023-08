Este miércoles 2 de agosto, Atlético Mineiro vs Palmeiras en vivo online: transmisión del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores . El encuentro está pactado para jugarse a las 19:30 horas (Colombia, Ecuador y Perú) en el Estadio Mineirao. El ‘Galo’ logró acceder a estas instancias al quedar en segunda posición del Grupo G, por debajo de Paranense. Por su lado, el ‘Verdao’ se impuso en el Grupo C sobre Bolívar, Barcelona SC y Cerro Porteño Las señales encargadas de transmitir el cotejo serán FOX Sports y Star Plus, para toda Latinoamérica y Paramount+ en Brasil. Asimismo, en El Comercio podrás encontrar la cobertura del cotejo en tiempo real.

