Revés tras revés. Los tiempos sombríos no han finalizado para el Barcelona. Desde el 8-2, a manos del Bayern hace dos años, estalló una desastrosa crisis que Xavi no ha sabido revertir ni con 153 millones de euros de inversión en su plantilla. Ni siquiera el mismo Robert Lewandowski ha podido evitar lo inevitable con sus goles. La pesadilla de la Europa League se ha vuelto a hacer realidad en Cataluña. Y no hay nada que se pueda hacer.

“Esta Champions está siendo cruel con nosotros”, expresó Xavi tras su empate (3-3) ante Inter de Milán en el Camp Nou y lo repitió en la previa del duelo ante el Bayern. El técnico culé no pudo encontrar mejor explicación para su pesar y, de hecho, quizás no la había en ese entonces.

Él era consciente que después del infortunado empate con el Inter, las chances de clasificar a octavos de final se redujeron casi totalmente. Había una mínima esperanza, claro, pero el club italiano se encargó de esfumarla con una goleada sobre el modesto Viktoria Plzeň (4-0), en quien los culés se habían refugiado.

De igual forma, lo que pasó en Milán tuvo poca relevancia luego de que el Barcelona -horas después- ni siquiera pueda cumplir con vencer al Bayern Múnich en casa. Es decir, en el escenario más positivo de que Viktoria Plzeň le hubiera ganado al Inter, igual el cuadro azulgrana quedaba eliminado con esta abultada derrota sufrida en el Camp Nou (3-0).

Barcelona's head coach Xavi Hernandez gestures after Bayern's Eric Maxim Choupo-Moting scores his side's second goal during the Champions League Group C soccer match between Barcelona and Bayern Munich at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Wednesday, Oct. 26, 2022. (AP Photo/Joan Monfort) / Joan Monfort

La crisis, entonces, no se puede maquillar más. Los distintos esfuerzos por resurgir con Xavi al mando fueron en vano. De hecho, el Barça solo pudo conseguir un triunfo en la actual edición de la Champions y fue contra el equipo checo, que compite desde la fase preliminar del torneo. Así ha quedado claro que no se trata de fortunas, azares o -como pregona el mismo Xavi- “crueldades”.

La Europa League, el nuevo destino

Los milagros no ocurrieron esta fecha y mucho menos con Bayern -su mayor pesadilla- en el camino. Recuerdos de Vietnam atormentaron los últimos días a los culés y finalmente, la pesadilla se hizo realidad con otra eliminación en la primera ronda de la Champions.

La temporada pasada, una derrota por goleada ante el equipo bávaro en el Allianz Arena (3-0) supuso la cuarta eliminación del Barcelona en fase de grupos en toda su historia. Esta vez, la historia volvió a repetir, pero ni siquiera fue necesario jugar contra el Bayern para despedirse de la competición.

La caída por goleada de este miércoles en el Camp Nou solo fue un golpe de gracia que simplemente no se podía evitar. Con ello, el Barça quedó relegado por segunda vez consecutiva en el tercer lugar de su grupo, con el que tendrá acceso -guste o no- a la Europa League.

BARCELONA, 26/10/2022.- El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski, durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich que disputan hoy miércoles en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

Pero ya en este punto, el tener como destino a la Europa League representa una verdadera humillación para el Barcelona. Incluso, esto llega a ser más humillante que las recientes eliminaciones en instancias finales -Roma, Liverpool y Bayern-; es la realidad con la que tiene que lidiar.

Ahora, el equipo que dirige Xavi deberá concentrarse en conquistar, como premio consuelo, esta competición, que igual no es nada fácil. De hecho, Barcelona ya ha participado 12 veces en dicho certamen y nunca antes lo ha podido ganar. Como máximo ha llegado a semifinales.

Quinta eliminación del Barça en fase de grupos.



Segunda vez que cae antes de jugar el quinto partido, como ya le sucedió en 1997.



El Barça ya fue eliminado en dos fases de grupo consecutivas en 1997 y en 1998.



Y os dejo un dato más en la imagen para que quede el tuit completo. pic.twitter.com/W67cjlon3k — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 26, 2022

Para no ir muy lejos, en la temporada anterior, el cuadro azulgrana cayó en cuartos de final ante el Eintracht Frankfurt, posterior campeón del torneo. Y ahora no hay ninguna garantía de que la historia pueda ser distinta para los culés.

Sea como fuere, todo esto no hace más que reflejar que el club español ha caído en un callejón sin salida. El fracaso le corroe en los últimos años. Desde hace tiempo las cosas están yendo mal y aparentemente no hay nada que se puede hacer para remediarlo. Al menos no pronto.