El Camp Nou será escenario de un duelo repleto de emociones este miércoles 18 de diciembre, pues ahí se enfrentarán Barcelona y Real Madrid por la fecha 10 de LaLiga Santander. El encuentro, que debió jugarse el 26 de octubre pero que se reprogramó por protestas en Cataluña, arrancará a las 20:00 horas en España con transmisión vía Mitele Plus y Movistar LaLiga.

Recuerda que El Comercio, desde su página web, te brindará el minuto a minuto del Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Santander, con los goles, jugadas polémicas, estadísticas, y más datos que necesitas saber para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Barcelona viene de empatar 2-2 con la Real Sociedad por la fecha 17 de LaLiga Santander. (AFP)

Ambos conjuntos son conscientes de la relevancia que tiene ganar el clásico del fútbol español, por lo que agotarán esfuerzos para quedarse con la victoria, resultado que en esta ocasión permitirá a uno liderar con comodidad el campeonato doméstico.

Pese a que el último fin de semana empató 2-2 con la Real Sociedad, Barcelona se mantiene en la cima de LaLiga Santander, ahora con 35 puntos, misma cantidad que tiene su próximo rival, el Real Madrid (2° por diferencia de goles).

Para este compromiso, el equipo culé podrá disponer de su tridente ofensivo que con el pasar de los días mejora en cuanto a rendimiento. Hablamos de Antoine Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi. Mientras que por el lado de la ‘Casa Blanca’, es fijo que tendrá a Karim Benzema, pero la duda está en quiénes serán sus acompañantes en ataque.

Real Madrid viene de igualar 1-1 con Valencia por la fecha 17 de LaLiga Santander. (AFP)

Zinedine Zidane no tendrá a disposición a Eden Hazard, quien aún no se recupera su lesión. Dicho ello, Rodrygo pinta como una buena opción, pero también tienen posibilidades su compatriota Vinícius Jr., Isco y Gareth Bale.

Real Madrid, en la fecha 17 de LaLiga Santander perdió la oportunidad de ubicarse primero en la tabla ya que igualó 1-1 con Valencia, y ahora, ante su clásico rival, el Barcelona, intentará retomar el camino del triunfo.

Barcelona vs. Real Madrid: canales de TV y horarios en el mundo

Perú: 14:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

España: 20:00 horas vía Mitele Plus y Movistar LaLiga

México: 13:00 horas en Ciudad de México vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Brasil: 16:00 horas en Brasilia

Colombia: 14:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Chile: 16:00 horas en Santiago vía ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas en Quito vía ESPN 2 y ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Paraguay: 16:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Bolivia: 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas vía ESPN 2 y ESPN Play

Alineaciones posibles del Barcelona - Real Madrid

Barcelona: M. ter Stegen, J. Alba, C. Lenglet, G. Piqué, S. Roberto, F. de Jong, S. Busquets, I. Rakitic, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Real Madrid: T. Courtois, Nacho, S. Ramos, R. Varane, D. Carvajal, T. Kroos, F. Valverde, L. Modric, Isco, Karim Benzema y Rodrygo.

DT: Zinedine Zidane.

¿Qué es el Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Es uno de los equipos más populares de dicho país y del mundo entero, que goza de tener una gran cantidad de títulos conseguidos a lo largo de su historia.

En su extenso palmarés figuran 26 consagraciones en LaLiga, 30 Copas del Rey, 13 Supercopas de España, 3 Mundiales de Clubes, 5 Champions League y más. Actualmente su máxima figura es Lionel Messi.

Apodos: ‘Azulgranas’, ‘Blaugranas’ y ‘Culés’

Presidente: Josep Maria Bartomeu

Entrenador: Ernesto Valverde

Estadio: Camp Nou

Fecha de fundación: 29 de noviembre de 1899

Últimos partidos del Barcelona

27/11/19 | Barcelona 3-1 Borussia Dortmund | Champions League

01/12/19 | Atlético de Madrid 0-1 Barcelona | LaLiga Santander

07/12/19 | Barcelona 5-2 Mallorca | LaLiga Santander

10/12/19 | Internazionale 1-2 Barcelona | Champions League

14/12/19 | Real Sociedad 2-2 Barcelona | LaLiga Santander

¿Qué es el Real Madrid?

El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido como Real Madrid, es una institución deportiva con sede en Madrid, España, que ha sido ‘casa’ de jugadores de talla mundial, como Alfredo di Estéfano, Raúl González, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

Identificado con el color blanco, este club, destaca por haber logrado innumerables títulos importantes a lo largo de su historia, como 13 Champions League, 33 Ligas, 4 Mundiales de Clubes y 3 Intercontinentales. Además, tiene en sus vitrinas la distinción de la FIFA como el mejor del Siglo XX.

Apodos: ‘Blancos’, ‘Merengues’ y ‘Casa Blanca’

Presidente: Florentino Pérez

Entrenador: Zinedine Zidane

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha de fundación: 6 de marzo de 1902

Últimos partidos del Real Madrid

26/11/19 | Real Madrid 2-2 PSG | Champions League

30/11/19 | Deportivo Alavés 1-2 Real Madrid | LaLiga Santander

07/12/19 | Real Madrid 2-0 Espanyol | LaLiga Santander

11/12/19 | Brujas 1-3 Real Madrid | Champions League

15/12/19 | Valencia 1-1 Real Madrid | LaLiga Santander

