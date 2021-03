La elección de Joan Laporta cambió el panorama en el Camp Nou y desde hace unos días suenan nombres que llegarían al club. Sin embargo, Ronald Koeman prefiere mantener la calma en lo relacionado a este asunto. De hecho, en la antesala del Barcelona vs. Real Sociedad, el técnico respondió sobre el acercamiento de Erling Haaland.

“No es un momento de hablar de un jugador que no es nuestro. Por respeto a su club y los demás, sobre todo en estos momentos con el nuevo presidente, que se habla de fichajes. No me gusta. Necesito la concentración en el partido de mañana. El año que viene es el año que viene. Ya hablamos dónde podemos mejorar. No voy a contestar sobre jugadores que no son nuestros”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Precisamente, Koeman y Laporta se reunirán en los próximos días aprovechando la inactividad del equipo durante el parón por la jornada de FIFA. El DT de Barcelona anticipó que sostendrán una conversación en la que tocarán diversos temas como su futuro en la institución y, eventualmente, posibles incorporaciones.

“Después del partido de mañana tenemos un parón, hay poca gente dentro para entrenar sí vamos a tener tiempo de hablar sobre el futuro. En esas dos semanas vamos a usarlas para hablar con la gente, con tema equipo, fichajes… Tener más tiempo y conocernos más. Es un momento para estar juntos”, explicó.

De otro lado, el estratega holandés consideró que Real Sociedad “es un equipo fuerte, de los mejores del campeonato” y recordó todas las ocasiones que se enfrentaron a lo largo de la presente temporada, pues esos encuentros “fueron partidos duros contra ellos, serán un partido complicado”, sostuvo.

Koeman manifestó que aún hay camino por recorrer pasar pensar en trofeos. “No me gusta hablar de doblete, esto cambia rapidísimo. Hace tiempo fuimos malos, no había nada bueno. Hay que seguir trabajando, partido a partido. Vamos cuatro puntos por detrás, tenemos un calendario dificilísimo. Falta mucho para ganar cosas”, cerró.