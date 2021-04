Se aproximan cambios radicales en el Bayern Múnich luego de la eliminación en la UEFA Champions League a manos del PSG. A pesar de que el equipo de Hans-Dieter Flick dio pelea hasta el final con las importantes bajas de Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Niklas Süle y Serge Gnabry, se aproximan cambios importantes tanto en el plantel como en la directiva.

Flick y su conflicto con Rummenigge

La relación entre Flick y Rummenigge, quien preside el consejo directivo del Bayern Múnich, está completamente rota. A inicios de temporada el técnico solicitó una plantilla más amplia en caso de lesiones y el tiempo le dio la razón, pues ante PSG no completó el banco de suplentes. Se sabe también que es uno de los candidatos para suceder a Joachim Löw en la selección alemana y sigue en la mira de la Federación. Además, no mantiene una buena relación con Salihamidzic, miembro del Consejo Directivo del Bayern Múnich y esto podría ser un factor determinante para su salida.

Salida de jugadores importantes

Hay jugadores que dejarán el plantel del Bayern Múnich sí o sí al final de temporada debido a la alta pretención económica que tienen. Este es el caso de David Alaba, quien suena como refuerzo en los grandes de España como Real Madrid y Barcelona. Pero también hay otros que finalizan contrato y no se les renovará, como Javi Martínez y Jerome Boateng, que en los últimos años fueron perdiendo espacio en el once titular del Bayern Múncih y sus salidas no serían un problema.

El caso de Boateng es el que mayor problema generó en Bayern Múnich. Mientras que Flick expresó abiertamente que quería a Boateng en el plantel para la próxima semana, Salihamidzic expresó públicamente que no se le hará una oferta a Jerome Boateng justamente un día antes del primer partido ante el PSG. Eso sí, con la llegada de Upamecano se llenaría el espacio de Boateng y la salida de Alaba le daría lugar a Lucas Hernández nuevamente como central.

Cambios radicales en la directiva

Una a favor de la continuidad de Hans-Dieter Flick en Bayern Múnich será la salida de Karlheinz Rummenigge, quien dejará la presidencia del Consejo Directivo y este lugar será ocupado por Oliver Kahn. De acuerdo a la prensa alemana, Kahn y Salihamidzic, compañeros durante muchos años en el Bayern, vienen estableciendo conversaciones para que la relación con Flick mejore.

Eso sí, con la llegada de Kahn no se harán grandes fichajes. Públicamente han expresado que la pandemia los ha obligado a ser prudentes con los gastos, razón por la que no se ha comprado ni a Coutinho ni a Iván Perisic, titulares en la temporada pasada durante muchos encuentros.

¿Quién es el candidato para suceder a Flick? Pues el candidato más sonado es Julian Nagelsmann, actual DT del Leipzig.