Bielsa admitió caso de espionaje: reveló que lo hizo con otros equipos en Inglaterra

Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds United, ha reconocido que espió a todos sus rivales de la liga de ascenso de Inglaterra. El 'Loco' confesó su estrategia en una conferencia de prensa de emergencia, que reunió a varios medios de comunicación.

"Se la voy a hacer fácil a las autoridades, asumo mi comportamiento, pero miré a todos los equipos antes de jugar contra ellos. No es una violación de la ley. Si lo desean, después podemos discutir si estuvo mal o bien", dijo Marcelo Bielsa en la sala de prensa de Leeds United.

Marcelo Bielsa explicó con una gráfica los resultados obtenidos tras revisar los entrenamientos de sus rivales. (Foto: @chrisdawkesITV)

"Yo soy responsable de la situación. El club y mi personal no lo sabían. Mucha gente ha opinado al respecto y emitieron juicios condenatorios, diciendo que no era ético, que soy un inmoral, que violé el juego limpio y que engañé a todos", agregó.

Marcelo Bielsa insistió que no hizo nada malo y explicó -con una gráfica audiovisual- por qué envió a una persona a espiar el último entrenamiento del rival de Leeds United.

"Ustedes creen que he violado las reglas del juego justo, así que tengo que adaptarme a las reglas del fútbol inglés. Solo veía la actividad del oponente y obviamente esa información no te permite construir un plan de neutralización. No justifico mi comportamiento. ¿Por qué mandé a alguien a ver entrenar a alguien? Así funciona el cerebro de un entrenador", subrayó.

Marcelo Bielsa llegó a inicios de la temporada 2018-19 con el firme objetivo de llevar al Leeds United a la Premier League. En más de 20 fechas disputadas, los 'blancos' son líderes sólidos de la división de ascenso.