Imperdible. Este miércoles 5 de abril, desde las 19:30 (hora local) y en el estadio Club Atlético Morejón, Bolívar vs. Palmeiras en vivo se enfrentan por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de FOX Sports y live streaming vía STAR Plus.

