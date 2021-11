Bolivia vs. Uruguay se enfrentan en vivo este martes en la altura de los 3.600 metros de La Paz, y ambos equipos están con el agua hasta el cuello y pelean su supervivencia para continuar hacia el próximo Mundial de Qatar 2022. El cotejo está pautado para las 16:00 horas locales (20H00 GMT) en el estadio Hernando Siles y será transmitido por las señales de Cotas TV , Tigo Sports y VTV para Uruguay.

Uruguay arriba a La Paz con 16 puntos en 13 partidos y, por diferencia de gol, está sexto, fuera de la zona de clasificación, mientras que Bolivia, está en peor situación, con 12 unidades.

Bolivia, con altibajos en la ronda premundialista, mira los números de sus partidos como local ante Uruguay, en los que se ha hecho fuerte, apelando siempre al peso que ejerce la altitud del escenario deportivo.

De los 10 partidos en La Paz entre ambos combinados, por la fase eliminatoria desde 1961, la ‘Verde’ ha vencido en 5, otros cuatro han sido empate y sólo uno a favor de Uruguay: un 2-0 en octubre de 2015.

El adiestrador de Bolivia, el venezolano César Farías, espera reeditar la estrategia que utilizó en la goleada ante Paraguay (4-0), el 14 de octubre pasado: presión, contragolpes y mayor volumen de juego.

En qué canal pasan Bolivia vs. Uruguay

Perú - Movistar Play

Bolivia - Tigo Sports Bolivia

Uruguay - VTV Uruguay

México - Blue to Go Video Everywhere

Venezuela - TLT Venezuela

Paraguay - GEN

Chile - TNT Sports Go

Argentina - TyC Sports

Brasil- SporTV 2

España - Movistar+

A qué hora juegan Bolivia vs. Uruguay

Perú - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m

Brasil- 5:00 p.m

España - 10:00 p.m.