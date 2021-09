Las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica sufren de algunos inconvenientes, luego de la suspensión del partido Brasil vs. Argentina. La autoridades sanitarias brasileñas provocaron que el encuentro no se siga jugando y Sergio ‘Kun’ Agüero, futbolista de la ‘Albiceleste’ que no fue convocado, comentó el tema a su estilo.

A través de su cuenta de Twitter, el carismático delantero compartió una publicación tratando de reflejar la reacción que tuvo, trayendo al recuerdo las acciones y gestos que tiene, ante temas sorpresivos, en sus transmisiones en Twitch. “¿Un comentario sobre esto? El mío es: Niaaaaaaaaaaaaaaa”, expresó el ‘Kun’.

Sergio Agüero se pronunció sobre la suspensión del Brasil vs. Argentina. (Foto: Captura)

A pesar de la distancia, el ahora jugador del Barcelona siempre está al pendiente de lo que hagan sus compañeros. El delantero no fue convocado en esta oportunidad debido a la lesión que tiene, pero es habitualmente considerado por Lionel Scaloni en su plantel, aunque no es titular.

Por ahora, también está al pendiente de lo que pueda definirse sobre el partido, dado que es clave para la definición de los clasificados a la Copa del Mundo Qatar 2022, y seguramente seguirá expresando su sentir de manera virtual.

Suspensión del Brasil vs. Argentina

El partido Brasil vs. Argentina arrancó sin mayores inconvenientes, pero solo unos minutos después las acciones tuvieron que detenerse por el ingreso de las autoridades sanitarias para retirar a los futbolistas de la ‘Albiceleste’ que fueron convocados desde la Premier League de Inglaterra.

Todo el plantel dirigido por el entrenador Lionel Scaloni decidió retirarse y más tarde el juez del encuentro anunció que el duelo quedaba suspendido. La Conmebol compartió el anuncio en sus canales oficiales, pero todavía no ha quedado resuelto cómo se resolverá el caso. La FIFA también tomará parte.