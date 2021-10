Chelsea vs. Southampton EN VIVO ONLINE este sábado 2 de octubre desde las 9:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 9 de la Premier League. El partido será transmitido por la señal de ESPN y live streaming mediante Star+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de goles y mejores jugadas al instante, en este minuto a minuto.

El encuentro se disputará en el Stamford Bridge de Londres y contará con el arbitraje de Martin Atkinson. Los dirigidos por Thomas Tuchel viven un momento poco habitual en el último tiempo, pues llevan dos derrotas consecutivas: ambas por 1-0 ante Manchester City en la Premier League y Juventus por Champions League.

Chelsea vs. Southampton: horarios por país

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Los Ángeles

Perú – 9.00 p. m.

México – 9.00 p. m.

Ecuador – 9.00 p. m.

Estados Unidos – 9.00 p. m. hora de Texas

Colombia – 9.00 p. m.

Paraguay –10.00 p. m.

Estados Unidos – 10.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 p. m.

Venezuela – 10.00 p. m.

Chile – 11.00 p. m.

Uruguay – 11.00 p. m.

Argentina – 11.00 p. m.

Brasil – 11.00 p. m.

Portugal – 3.00 a. m. (día siguiente)

Inglaterra – 3.00 a. m. (día siguiente)

España – 4.00 a. m. (día siguiente)

Italia – 4.00 a. m. (día siguiente)

Francia – 4.00 a. m. (día siguiente)

Alemania – 4.00 a. m. (día siguiente)

Países Bajos – 4.00 a. m. (día siguiente)

Los dos encuentros tuvieron en común la poca creatividad ofensiva y eficacia en las oportunidad que tuvieron para inflar las redes. La ausencia de Mason Mount ha terminado siendo determinante y por ello el entrenador alemán parece decidido a esperarlo hasta el último momento para considerarlo en esta nueva jornada.

Chelsea vs. Southampton: canales TV

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: Star+, GUIGO, ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: Star+, ESPN Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

España: Movistar+, DAZN, DAZN 1

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, NBC Sports App, USA Network, nbcsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

No obstante, las bajas que ya son confirmadas son la del lateral Reece James y del volante N’Golo Kanté, por lesión y contagio de coronavirus, respectivamente. A pesar de los contratiempos, Chelsea tiene armas suficientes para volver al camino del triunfo como Kai Havertz y Romelu Lukaku, quienes deben mejorar en su sociedad.

Los tres puntos serán claves para los ‘Blues’, puesto que es la única manera en la que podrán mantenerse en busca del primer lugar: actualmente son terceros con 13 unidades, a uno del líder Liverpool. Por su parte, Southampton también debe sumar, aunque su panorama es distinto: están en el puesto 16 con 4 puntos.

El club dirigido por Ralph Hasenhüttl ha perdido a muchas estrellas claves en su esquema y por ello muestran irregularidad en la temporada. Hasta ahora, en seis presentaciones, no saben lo que es ganar: registran cuatro empates y dos derrotas. Precisamente, el pasado fin de semana cayeron 1-0 ante Wolverhampton.

Moussa Djenepo y Che Adams son las principales cartas de gol, por su eficacia y desequilibrio individual. En la mitad del campo, el capitán James Ward-Prowse se encargará de manejar los tiempos del juego, pero tendrá difícil competencia con Mateo Kovacic y Jorginho.

Chelsea vs. Southampton: posibles alineaciones

Chelsea: Édouard Mendy; Trevvoh Chalobah, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger; César Azpilicueta, Mateo Kovacic, Jorginho, Ben Chilwell; Mason Mount, Timo Werner y Romelu Lukaku.

Southampton: Alex McCarthy; Valentino Livramento, Jan Bednarek, Mohammed Salisu, Kyle Walker-Peters; Mohamed Elyounoussi, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Moussa Djenepo; Che Adams y Adam Armstrong.

Chelsea vs. Southampton: historial de partidos

El registro más reciente de los partidos entre Chelsea vs. Southampton reflejan fuerzas parejas, aunque retrocediendo un poco más se nota el poderío ‘Blue’. De los 10 últimos juegos, los londinenses ganaron en seis ocasiones, mientras que el ‘Soton’ solo lo hizo una vez. Los tres restantes fueron empates.

20-02-2021: Southampton 1-1 Chelsea - Premier League

17-10-2020: Chelsea 3-3 Southampton - Premier League

26-12-2019: Chelsea 0-2 Southampton - Premier League

06-10-2019: Southampton 1-4 Chelsea - Premier League

02-01-2019: Chelsea 0-0 Southampton - Premier League

07-10-2018: Southampton 0-3 Chelsea - Premier League

22-04-2018: Chelsea 2-0 Southampton - FA Cup

14-04-2018: Southampton 2-3 Chelsea - Premier League

16-12-2017: Chelsea 1-0 Southampton - Premier League

25-04-2017: Chelsea 4-2 Southampton - Premier League

