La selección de Chile aún espera una sorpresiva recuperación de Ben Brereton para la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Como se sabe, ‘La Roja’ se jugará su última chance frente a Brasil y Uruguay, por lo que buscarán contar con todos los jugadores a disposición para conseguir la anhelada clasificación.

Con apenas 19 puntos, dos por debajo de Perú y tres menos que los charrúas, la tarea parece titánica para los dirigidos por Martín Lasarte, ya que ni siquiera depende de sí misma: necesita ganar sus dos encuentros pero también que sus rivales inmediatos fallen de forma estrepitosa.

Primero en Brasil, donde se topará con una selección ya clasificada pero con un plantel decidido a mostrarle a Tite que tienen un hueco en el grupo de los elegidos que viajará a finales de año al Mundial.

Una hipotética victoria en el Maracaná abriría las pocas esperanzas que le quedan a Chile, que apenas cuatro días después recibirá en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el norte de la capital, a Uruguay.

Los de Diego Alonso marchan cuartos, con 22 puntos, uno más que Perú, equipo al que se enfrentan en Montevideo en la penúltima fecha, antes de viajar a Santiago. Con cuatro más los liderados por Luis Suárez tienen garantizada la repesca y con seis el billete para Catar.

CASO BRERETON

En este escenario, el seleccionador chileno Lasarte presentó el lunes una lista de convocados a la que regresaban cinco hombres que no estuvieron el pasado enero (Enzo Roco, Zacarías López, Jean Meneses, Luis Jiménez y Diego Valdés), además de Arturo Vidal.

Y en la que destacaba la presencia de Brereton, pese a los problemas en el tobillo que le han mantenido las últimas semanas en el dique seco, y las reticencias de su club, que ha expresado su deseo de que no juegue.

Según su técnico, Tony Mowbray, se espera que el delantero vuele “a Chile el día 20 para reportarse el 21, donde lo van a evaluar. Es ir y volver y creemos que no deberían correr ningún riesgo con él. Pero lo llamaron y tienen derecho a hacerlo”, afirmó.

Casi descartado para el encuentro en Brasil, Martín Lasarte quiere explorar la posibilidad de contar con su participación si es que Chile llega a la última fecha con alguna opción.

“Ha pasado un gran momento con su país y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda y no me gustaría que lo hiciera. Pero debe saber que el club es el que paga su salario”, admitió el entrenador del Blackburn, para quien las posibilidades de que pueda jugar “son muy pocas”.

“Si llegase a jugar con Uruguay depende del resultado contra Brasil. Pero reitero, si no es necesaria su participación estará en un avión de regreso”, insistió.

